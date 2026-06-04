32기 돌싱男, 7명 중 3명 혼전임신…"산후우울증 이해 못 해" ('나는 솔로')

이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA '나는 SOLO'

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'나는 솔로' 32기 돌싱 특집이 막을 올린 가운데 남성출연자들 중 3명이 혼전임신이었다고 밝혔다.3일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서는 솔로나라 32번지에 입성한 돌싱남들이 자신의 과거를 털어놓는 시간이 마련됐다.이날 방송에서 영호는 "이혼한 지 7년이 됐다. 이혼한 후 연애를 한 번도 안 했다"고 솔직하게 밝혔다. 이어 "직업 특성상 20대 초반부터 군대에 있었어서 연애를 할 수 있는 상황이 아니었다"고 얘기했다.전처와의 결혼 스토리에 대해 "아이가 생겨서 만난 지 2개월 만에 혼인신고를 했다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.또 경수도 "아기를 가지게 되어 결혼했다"며 혼전임신으로 결혼을 했다고 털어놨다. 이어 "연애 시작한 지 한 달 만에 아기가 생겼다"고 덧붙이자 이를 들은 송해나는 "초스피드다"라며 놀라움을 감추지 못했다.데프콘은 "돌싱남 7명 중에 3명이 혼전임신으로 결혼했다"고 말했다.경수는 이후 결혼 생활이 예상과 달랐다고 고백했다. 그는 "임신 당시 아내는 대학생이었다. 9살 연하였다"며 "3년간 결혼 생활 후 성격 차이로 1년간 별거했다"고 얘기했다.헤어진 이유에 대해 "아기가 너무 일찍 생겼던 게 원인이었던 것 같다. 저는 그때 산후 우울증이나 이런 거를 이해를 못했다. 괜히 힘든 척한다 속으로 그런 생각도 했었다"며 감정이 깊어졌다고 고백했다.영식 역시 어린 나이에 가장이 된 사연을 공개했다. 영식은 "15년 친구가 소개팅을 해줬다. 만나다가 3개월 만에 혼전임신을 했다. 대학생 때였지만 아이를 지울 수 없어서 결혼 후 바로 생계 전선에 들어섰다. 지금 아들은 중학교 1학년이 됐다"라고 밝혔다.대학생 신분으로 결혼과 육아를 동시에 감당해야 했던 그는 현재 아들을 직접 양육 중인 돌싱이라고 설명했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr