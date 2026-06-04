'나는 솔로' 32기 영철이 가슴 아픈 사연을 털어놓으며 눈시울을 붉혔다.
3일 방송된 SBS Plus·ENA 예능 프로그램 '나는 SOLO'에서는 다섯 번째 돌싱 특집인 32기 솔로남들의 이야기가 공개됐다.
이날 영철은 자신을 소개하던 중 아내와 사별했다고 밝혔다. 그는 "아내와는 사별을 했다"며 "연애 시도를 한 번도 안 했다"며 홀로 아이들을 키워냈다고 말해 먹먹함을 안겼다.
이어 세상을 떠난 아내와의 인연에 대해 영철은 "아내가 첫사랑이었다. 초등학교 동창이었고, 같은 반 인연이어서 시간이 흘러 우연히 다시 만나 결혼을 하게 됐다"고 회상했다. 아내를 떠올리던 그는 미소를 지으며 "아내가 프러포즈를 해줬다. 아내가 늘 제게 '왕자님'이라고 불러줬다. 전 설거지도 한 번 안 해봤다. 부끄러운데 자꾸 못하게 했다"고 말해 뭉클함을 더했다.
영철은 "결혼 9년 차에 아내는 30대 초반에 육종암이 발병해서 1년 딱 (병을) 앓다가 떠났다. 수술 후 상태가 확 안 좋아졌다"고 고백했다. 이어 "8년간 연애를 안 했다. 친구들을 만나는 것도 저만 좋은 거 하는 것 같은 마음이 들었다"고 털어놓으며 끝내 눈물을 보였다.
아내는 첫째 아이가 10살, 둘째 아이가 6살 때 세상을 떠났던 것. 영철은 "애들이 정말 밝게 잘 커줬다. 잘못 클까 봐 걱정을 많이 했는데"라고 말한 뒤 "제가 재혼 가정에서 자랐다. 왠지 창피한 게 있었는데 이걸 우리 애들이 또 느낄까 봐 걱정했다. 촬영 전에도 아이들들이 응원 문자를 보내줬다"고 전했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
3일 방송된 SBS Plus·ENA 예능 프로그램 '나는 SOLO'에서는 다섯 번째 돌싱 특집인 32기 솔로남들의 이야기가 공개됐다.
이날 영철은 자신을 소개하던 중 아내와 사별했다고 밝혔다. 그는 "아내와는 사별을 했다"며 "연애 시도를 한 번도 안 했다"며 홀로 아이들을 키워냈다고 말해 먹먹함을 안겼다.
이어 세상을 떠난 아내와의 인연에 대해 영철은 "아내가 첫사랑이었다. 초등학교 동창이었고, 같은 반 인연이어서 시간이 흘러 우연히 다시 만나 결혼을 하게 됐다"고 회상했다. 아내를 떠올리던 그는 미소를 지으며 "아내가 프러포즈를 해줬다. 아내가 늘 제게 '왕자님'이라고 불러줬다. 전 설거지도 한 번 안 해봤다. 부끄러운데 자꾸 못하게 했다"고 말해 뭉클함을 더했다.
영철은 "결혼 9년 차에 아내는 30대 초반에 육종암이 발병해서 1년 딱 (병을) 앓다가 떠났다. 수술 후 상태가 확 안 좋아졌다"고 고백했다. 이어 "8년간 연애를 안 했다. 친구들을 만나는 것도 저만 좋은 거 하는 것 같은 마음이 들었다"고 털어놓으며 끝내 눈물을 보였다.
아내는 첫째 아이가 10살, 둘째 아이가 6살 때 세상을 떠났던 것. 영철은 "애들이 정말 밝게 잘 커줬다. 잘못 클까 봐 걱정을 많이 했는데"라고 말한 뒤 "제가 재혼 가정에서 자랐다. 왠지 창피한 게 있었는데 이걸 우리 애들이 또 느낄까 봐 걱정했다. 촬영 전에도 아이들들이 응원 문자를 보내줬다"고 전했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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