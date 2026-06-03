이미지 크게보기 사진 = '유튜브 하지영'

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배우 허남준이 남다른 자기 관리 비법을 공개했다.3일 '유튜브 하지영' 채널에는 '멋진 신세계' 배우 허남준이 출연해 요리를 하는 모습이 담긴 영상이 게재됐다.이날 허남준은 하지영을 위해 직접 알리오 올리오를 만들었다. 이어 허남준은 식단 관리 비결을 밝혀 눈길을 끌었다.그는 "요새는 진짜 고기만 구워 먹는다"며 "식단을 하긴 했었는데 일하면서 그걸 다 하기도 너무 힘들다. 그러던 찰나에 장승조 선배님이 카니보어라는 걸 알려주셨다"고 말했다.허남준은 "정말 고기만 먹고 다른 거 아무것도 안 먹는다. 야채도 안 먹는다. 근데 저는 좋다. 왜냐면 촬영을 하면 사실 진짜 못 먹게 된다"며 식단에 만족감을 드러냈다.허남준은 아침 루틴으로 "내장을 육수로 끓인 원애이 있는데 그걸 조금 먹고 올리브유, 올레샷 먹고 양배추즙 먹고 기버터에 핑크 솔트를 뿌려 먹는다"며 식단도 전했다.그러면서 "진짜 몇 개월 동안 탄수화물을 먹은 게 손에 꼽는다. 한 세 번? 그 중 하나가 이거다"며 현재도 식단을 이어가고 있다"며 "바나나도 탄수화물이라 끊었다"고 말했다. 이어 "저는 행복하다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.이에 하지영은 "이래서 상탈을 할 수 있는 거다. 아무나 못한다"고 감탄했다.실제로 허남준은 최근 SBS 금토드라마 '멋진 신세계' 속 상의 탈의 장면으로 화제를 모았다. 공개된 촬영 비하인드 영상에서는 샤워신을 앞두고 트레이너와 함께 덤벨과 밴드를 활용한 펌핑 운동에 집중하는 모습이 담겼다. 촬영 직전까지 운동을 이어가는 탄탄한 복근, 넓은 어깨 라인이 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr