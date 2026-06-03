이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'

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'슈퍼맨이 돌아왔다' 배우 한다감이 47세에 시험관 시술 한 번 만에 임신에 성공한 비결을 밝혔다.3일 방송된 KBS2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 임신 20주 차에 접어든 한다감의 하루가 그려졌다.이날 한다감은 "살다 보니까 제가 이런 날이 오다니 믿기지 는다"며 임신 소감을 전했다. 이어 "연락 엄청 많이 받았다. 상 받았을 때보다 더 많이 받았다"며 주변의 축하에 감사한 마음을 드러냈다.특히 그는 시험관 시술 과정에 대해 "44세 때부터 임신을 생각하고, 2년 동안 열심히 준비했다"며 "46세 겨울에 시도를 하게 됐고 좋은 소식은 47세에 들었다"고 말했다.결혼 전에 냉동 난자를 얼려두었다며 한다감은 "결혼 전 30대에 난자를 얼려뒀고, 선생님이 옛날 거 안 써도 된다고 했다"며 "의사 선생님의 소견으로는 지금 난자가 더 건강하다고 하더라"고 전해 놀라움을 안겼다.특히 한다감은 병원에서 담당 의사를 만났고, 이어 "이 정도 관리 수준이라면 둘째, 셋째까지도 가능하지 않을까"라는 이야기를 들어 눈길을 끌었다.또한 한다감은 임신 후에도 꾸준히 이어가고 있는 관리 루틴도 공개했다. 그는 "아침 일찍 산전 요가로 몸을 푼다"며 아침 식사로는 "10년 동안 요거트를 먹고 있고, 용과도 먹는다"며 꾸준히 식단으로 관리를 하고 있다고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr