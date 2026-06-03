이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트' / 31기 순자 SNS

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SBS Plus·ENA '나는 솔로' 31기 옥순이 '걸스토크' 논란과 관련해 31기 여성 출연자들의 대화 내용이 담긴 채팅방과 사과 메시지를 공개했다.옥순은 3일 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 올리고 "31기 방송과 관련된 일로 많은 분들께 불편을 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.이번 입장문은 최근 불거진 이른바 '걸스토크' 논란에 대한 해명 차원에서 공개됐다. 앞서 순자는 라이브 방송에서 일부 출연진과의 단체 채팅방에 대한 불편한 심경을 털어놓으며 "걸스토크를 빙자해서 저를 힘들게 하는 순간이 많았다"고 말한 바 있다.논란이 커지자 옥순은 여성 출연자들의 단체 채팅방 캡처본과 순자에게 보냈던 메시지를 공개하며 사실관계를 설명했다.이와 관련해 옥순은 "여자출연자들이 함께 있던 걸스토크 채팅방은 약속을 잡고 일정을 조율하기 위해 만들어진 공간이었다"며 "실제 대화 내용 역시 대부분 모임 일정이나 참석 여부를 조율하는 내용이었으며 특정인을 배척하거나 무례하게 대하는 분위기는 아니었다"고 설명했다.이에 대해 옥순은 "저는 저의 행동이 문제가 된 26.4.29 5회차 방송 전 다른 출연자로부터 순자님의 인터뷰 내용을 접해듣고 그 즉시 사과의 뜻을 전했다"며 "이후에도 저는 지속적으로 사과의 마음을 전달하고자 노력했다. 다만, 답변을 받지 못한 상황이었고 이후 라이브 방송 현장에서 직접 뵙게 되어 시작 전 다시 한번 사과드리고자 다가갔다. 그러나 당시에는 말씀을 나누기 어려운 상황이라고 판단하여 더 이상 이야기를 이어가지 않았고 라이브 방송이 끝난 직후 다시 연락을 통해 사과의 뜻을 전했다"고 말했다.또한 메신저와 SNS 디엠(DM)으로도 여러 차례 연락을 취했으나 순자가 답장하지 않았다며 "연락 없는 거 보니까 그냥 사과받을 마음 없는 걸로 이해하겠다"고 얘기했다.반면 순자는 별다른 입장 표명 없이 SNS를 통해 근황을 공유했다. 순자는 최근 경수와의 일상은 물론 패션과 라이프스타일 관련 게시물로 많은 관심을 받고 있다.공개된 사진에는 투표를 마친 뒤 손등에 찍힌 인증 도장이 담겼다. 이어 카페에서 여유로운 시간을 보내는 모습도 공개했다. 순자는 소파에 기대앉아 생각에 잠긴 듯한 표정을 짓는가 하면 창가에 앉아 환하게 미소를 보이기도 했다.사진에는 각각 "내 추구미", "언니의 추구미"라는 문구가 함께 적혀 있어 눈길을 끌었다.한편 옥순은 "이번 일을 통해 저 역시 부족했던 부분을 돌아보고 있다. 앞으로는 더 신중하게 행동하겠다”며 “다시한번 저의 말에 상처를 받으셨을 순자님과 시청에 불편을 느끼셨을 시청자분들께 진심으로 죄송하다"고 사과했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr