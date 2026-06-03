승무원으로 활동하는 근황을 알려 최근 화제가 됐던 그룹 마이틴 출신 최은수가 공휴일에 근무하는 일상을 전했다.
최은수는 3일 자신의 인스타그램 스토리에 "출근 전에!"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 최은수가 손등에 도장을 찍어 투표를 인증하고 있는 모습. 특히 그는 빨간 날임에도 불구하고 직업 특성상 당직을 서게 됐음을 알리는 등 직장인으로서 평범한 일상을 공유했다. 최은수는 최근 아이돌 활동부터 승무원 합격까지의 과정이 담긴 영상을 업로드해 화제를 모았다. 영상 속에서 그는 "2019년에 돌연 팀이 해체를 맞았고, 하루 만에 실업자가 됐다"고 했다. 이후 그는 군 생활을 비롯해 홀서빙, 옷 가게, 사무보조, 호텔, 전단지, 상담원 등 다양한 분야에서 일을 해왔음을 알렸다.
최은수는 해당 영상에 "미련과 아쉬움이 없냐고 많이 물어보시는데, 없다면 거짓말이지만🧐 지금 저의 삶에 충분히 만족하고 지낸답니다🍀"라고 덧붙이기도 했다.
한편 최은수는 1997년생으로 올해 만 29세다. 2015년 그룹 NPI와 2017년 마이틴으로 데뷔했지만, 2019년 팀 해체 후 연예계 은퇴를 선언했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
최은수는 3일 자신의 인스타그램 스토리에 "출근 전에!"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 최은수가 손등에 도장을 찍어 투표를 인증하고 있는 모습. 특히 그는 빨간 날임에도 불구하고 직업 특성상 당직을 서게 됐음을 알리는 등 직장인으로서 평범한 일상을 공유했다. 최은수는 최근 아이돌 활동부터 승무원 합격까지의 과정이 담긴 영상을 업로드해 화제를 모았다. 영상 속에서 그는 "2019년에 돌연 팀이 해체를 맞았고, 하루 만에 실업자가 됐다"고 했다. 이후 그는 군 생활을 비롯해 홀서빙, 옷 가게, 사무보조, 호텔, 전단지, 상담원 등 다양한 분야에서 일을 해왔음을 알렸다.
최은수는 해당 영상에 "미련과 아쉬움이 없냐고 많이 물어보시는데, 없다면 거짓말이지만🧐 지금 저의 삶에 충분히 만족하고 지낸답니다🍀"라고 덧붙이기도 했다.
한편 최은수는 1997년생으로 올해 만 29세다. 2015년 그룹 NPI와 2017년 마이틴으로 데뷔했지만, 2019년 팀 해체 후 연예계 은퇴를 선언했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT