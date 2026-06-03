그룹 마이틴 출신 최은수의 아이돌 활동 시절. / 사진=최은수 SNS

사진=최은수 SNS

승무원으로 활동하는 근황을 알려 최근 화제가 됐던 그룹 마이틴 출신 최은수가 공휴일에 근무하는 일상을 전했다.최은수는 3일 자신의 인스타그램 스토리에 "출근 전에!"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최은수가 손등에 도장을 찍어 투표를 인증하고 있는 모습. 특히 그는 빨간 날임에도 불구하고 직업 특성상 당직을 서게 됐음을 알리는 등 직장인으로서 평범한 일상을 공유했다.최은수는 최근 아이돌 활동부터 승무원 합격까지의 과정이 담긴 영상을 업로드해 화제를 모았다. 영상 속에서 그는 "2019년에 돌연 팀이 해체를 맞았고, 하루 만에 실업자가 됐다"고 했다. 이후 그는 군 생활을 비롯해 홀서빙, 옷 가게, 사무보조, 호텔, 전단지, 상담원 등 다양한 분야에서 일을 해왔음을 알렸다.최은수는 해당 영상에 "미련과 아쉬움이 없냐고 많이 물어보시는데, 없다면 거짓말이지만🧐 지금 저의 삶에 충분히 만족하고 지낸답니다🍀"라고 덧붙이기도 했다.한편 최은수는 1997년생으로 올해 만 29세다. 2015년 그룹 NPI와 2017년 마이틴으로 데뷔했지만, 2019년 팀 해체 후 연예계 은퇴를 선언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr