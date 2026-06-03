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사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

에녹이 절친 손태진에게 버럭 한다.오는 4일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 손태진이 절친 에녹, 도플갱어급 닮은꼴 사촌동생 진원(리베란테)과 5시간이 넘는 고강도 요리의 늪에 빠진다. 이 모든 것이 손태진의 이모할머니이자 대한민국 가요계의 리빙 레전드 심수봉을 위한 특별한 조공 때문이라고 한다.이날 공개되는 VCR 속 손태진과 진원은 애타는 마음으로 누군가를 기다렸다. 잠시 후 초인종이 울리고 새빨간 의상을 쫙 빼 입은 뮤지컬 스타 겸 트로트 스타 에녹이 등장했다. 에녹은 손태진과 절친으로 유명하다. 손태진은 에녹이 도착하자마자 앞치마를 입히며 본격 노동을 예고했다.세 사람이 모인 이유는 손태진의 이모할머니 심수봉의 콘서트에 50인분 대용량 도시락 조공을 하기 위해서라고. 심지어 무려 2가지 종류의 김밥. 김밥의 재료가 공개되자 에녹은 결국 “일 벌이지 마!”라며 발끈했다.초대형 대야부터 kg 단위로 쌓인 식재료까지. 손태진, 에녹, 진원은 상상을 초월하는 양에 “언제 다 하지?”라며 혀를 내둘렀다는 후문.결국 이날 세 남자는 무려 5시간 동안 고된 노동을 이어갔다. 흡사 김밥 공장처럼 바쁘게 돌아가는 세 남자의 대용량 요리에 ‘편스토랑’ 식구들도 경악을 금치 못했다. 다만 세 남자는 엄청난 가창력으로 노동요 퍼레이드를 펼치고, 아줌마 뺨치는 수다로 노동에 흥을 더했다는 후문이다.손태진, 에녹, 진원의 심수봉 조공 요리는 오는 4일 저녁 8시 30분 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr