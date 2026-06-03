4년 차 이수경, 3년 차 신예은…후배 교육 똑바로 시키네('닥터섬보이')

‘닥터 섬보이’ 이수경이 엄정선으로 변신했다.ENA 새 월화드라마 ‘닥터 섬보이’는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 ‘편동도’에 입도한 공중보건의사 도지의(이재욱 분)와 비밀 많은 간호사 육하리(신예은 분)가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다. 극중 이수경은 편동도의 토박이 간호사 엄정선 역을 맡았다.지난 방송에서 엄정선은 편동지소에 새로 온 후배 간호사를 맞이하기 전, 4년 차 선배로서 인수인계 파일을 미리 정리해두며 들뜬 모습을 보였다. 또 육하리에게 자신을 소개하는 중에는 학번까지 얘기를 꺼내들어 ‘3년 차’와 ‘4년 차’라며 선을 긋고, “여기 지소 일이 참 평화로워 보여도요, 사실은 전쟁터여라”라며 편동지소의 선배로서 확실히 충고했다. 하지만 당장 해야 할 일을 묻는 육하리에게 당황하며 주민 화장실에 휴지를 채우라는 엉뚱맞은 지시를 내렸다가 이내 후회하는 허당미를 보였다.이수경은 ‘편동도 토박이’라는 엄정선 캐릭터에 맞춘 자연스러운 사투리 구사와 후배 앞에서는 선배로서 선을 긋지만, 순간순간 허당임을 보이며 웃음을 더했다.한편, ENA 새 월화드라마 ‘닥터 섬보이’는 매주 월, 화 오후 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr