문채원 / 사진 = 문채원 SNS

배우 문채원이 6월 결혼을 앞두고 웨딩 화보를 공개했다.2일 문채원 공식 SNS에는 별 다른 문구 없이 여러 장의 웨딩 화보가 게재됐다. 공개된 사진에서 문채원은 순백의 오프숄더 드레스를 입고 우아한 자태를 뽐냈다. 그는 과감한 상체 노출에도 군살 하나 없는 가녀린 목선과 움푹 파인 쇄골 라인을 자랑해 눈길을 끌었다.함께 공개된 다른 사진에서 문채원은 파격적인 단발 헤어와 베이지톤 나시 원피스를 매치해 단아한 매력을 뽐냈다. 웨딩 준비를 위해 다이어트에 돌입했다던 그는 이전보다 더 슬림해진 실루엣을 완성해 놀라움을 자아냈다.앞서, 문채원은 자신의 유튜브 채널을 통해 예비 신부 다이어트 식단을 공개한 바 있다. 그는 "하루 세 끼를 먹되 탄수화물은 주먹 크기만큼만 섭취하고 있다"라며 "디저트도 완전히 끊지는 않고 엄지손가락 크기 정도만 허용한다"고 밝혔다.한편, 문채원은 6월 비연예인 남성과 결혼식을 올릴 예정이다. 문채원의 결혼식은 서울 모처에서 비공개로 진행된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr