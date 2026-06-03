텐아시아 DB

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배우 변우석이 훈훈한 대학생룩을 선보였다.변우석은 지난 1일 오후 서울 성수동에 위치한 팝업 스토어에서 진행된 포토세션에 참석했다.이날 변우석은 은은한 체크 패턴의 아웃셔츠를 입고 등장했다. 해당 제품은 브랜드 S사의 그린 레이어드 체크 아웃셔츠. 넉넉한 핏의 체크 셔츠가 넓은 어깨를 강조했다. 가격은 65만 8000원이다.한편 변우석은 최근 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'에 출연했다. '유재석 캠프'는 '초보 캠프장' 유재석과 예측 불가 '직원' 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 함께 다양한 이야기를 나누고 게임과 레크리에이션을 즐기며 특별한 추억을 만들어가는 단체 캠프 예능이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr