[사진 제공 : 나무엑터스]

[사진 제공 : 나무엑터스]

[사진 제공 : 나무엑터스]

[사진 제공 : 나무엑터스]

배우 박지현이 영화 ‘와일드 씽’으로 스크린에 컴백했다.오늘 개봉한 영화 ‘와일드 씽’(감독 손재곤)에서 그룹 ‘트라이앵글’의 절대 매력 센터 ‘변도미’ 역을 맡은 박지현이 눈부신 활약을 선보인다. ‘와일드 씽’은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 ‘트라이앵글’이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다.극 중 ‘변도미’는 과거 ‘트라이앵글’의 절대 매력을 지닌 센터로 무대 위 상큼 발랄함과 무대 뒤 거친 걸크러시를 오가는 반전 매력의 소유자였지만, 은퇴 후 현재는 절대 재력을 자랑하는 재벌가의 며느리다. 무엇보다 ‘트라이앵글’ 멤버들 중 과거와 현재의 변화가 극명한 인물로 비주얼뿐만 아니라 그 외 디테일한 부분까지 신경썼다.그뿐만 아니라 공개된 시점부터 화제를 모은 1집 ‘Love is(러브 이즈)’와 2집 ‘Shout it out(샷 잇 아웃)’의 영화 속 무대 역시 빼놓을 수 없는 관람 포인트다. 무대를 소화하기 위해 들인 노력의 결실이 관객들에게 에너지를 전하며 즐거움을 선물할 것으로 기대를 모은다.앞서 열린 기자간담회에서 박지현은 “그 시절의 느낌을 살리고 싶어 태닝을 했다. 메이크업 역시 고증을 하려고 했고 메인 보컬이다 보니 성량을 크게 내려고 노력했던 것 같다”라며 캐릭터를 구축하기 위해 구상한 여러 포인트들을 밝혔다.한편, 극장가에 한층 활기를 더할 ‘와일드 씽’은 지금 극장에서 볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr