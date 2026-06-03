가수 신성이 문원과의 친분을 보였다. / 사진=MBN '남의 집 귀한 가족'

사진=MBN '남의 집 귀한 가족'

가수 신성이 7년 지기 동생 문원과 돈독한 우정을 보였다.신성은 지난 2일 첫 방송된 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족'에 등장했다. 이날 방송에서는 신지의 남편 문원이 결혼을 앞두고 청첩장 모임을 갖는 모습이 그려졌다. 이때 신성은 작곡가 구희상과 함께 초대 손님으로 나타났다.문원은 신성에 대해 "신인가수 시절 음악적으로나 보컬적으로 많은 도움을 줬던 7년 지기 형"이라고 소개했다.문원은 신성에게 청첩장을 받았다. "용돈을 주는 줄 알고 설렜다"는 신성은 모임 도중 문원이 신지에게 전화로 음주 허락을 받으려 하자 덩달아 긴장하기도 했다.이어 신성은 문원에게 "상투는 네가 먼저 틀게 됐으니 잔도 먼저 받아라"라며 문원의 앞날을 축하했다. 그러면서 신성은 "내가 아직 미혼이라, 결혼을 앞둔 기분이 어떤지 궁금하다"며 부러운 마음을 내비치기도 했다.한편 신성은 MBN '불타는 트롯맨' 준우승을 차지했다. 데뷔 이후 '가습기 보이스'라는 별칭이 생겼으며 현재 방송을 비롯해 공연, 예능 등 다방면에서 활약하고 있다. 최근에는 신곡 '얼큰한 당신'을 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr