군체 포스터 쇼박스 제공

영화 ‘군체’가 13일 연속 박스오피스 정상 자리를 지켰다.3일 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망에 따르면 ‘군체’는 지난 2일 하루 동안 13만 5394명의 관객을 동원했다. 누적 관객 수는 371만 2270명이다.'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화로, 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 김신록, 신현빈이 출연했다. 전지현은 이 영화로 11년 만에 스크린으로 복귀했다.박스오피스 2위는 ‘백룸’으로 3만 9065명의 관객을 동원했다. 누적 관객 수는 45만 8668명이다. 마이클 잭슨의 삶을 다룬 영화 ‘마이클’은 2만 1071명의 관객을 모아 3위에 올랐다. 누적 관객 수는 143만 795명을 기록했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr