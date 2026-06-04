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사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

가수 손태진의 도플갱어가 등장한다.4일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하’ 편스토랑’)에서는 ‘1등 가수’ 손태진의 음악 DNA 집안이 공개된다. 손태진의 이모할머니가 대한민국 가요계의 리빙 레전드 심수봉인 것은 이미 많이 알려진 사실. 이 과정에서 손태진과 외모, 목소리는 물론 엄친아 면모까지 꼭 닮은 특별한(?) 가족까지 등장한다.이날 공개되는 손태진의 VCR에서는 손태진과 꼭 닮은 남자가 등장했다. 그 주인공은 손태진의 사촌동생으로 크로스오버그룹 리베란테의 테너로 활약 중인 성악가 진원이다.화면에 진원의 얼굴이 잡히자 ‘편스토랑’ 식구들은 경악을 금치 못했다. 중저음의 매력적인 목소리는 물론 외모까지 손태진과 판박이처럼 닮은 것. 이외에도 손태진은 서울대 성악과 출신, 진원은 연세대 성악과 출신으로 엘리트 엄친아인 것도 닮았으며 두 사람 모두 JTBC ‘팬텀싱어’ 우승자라는 기록까지 똑같았다.이날 서울대 출신 형 손태진과 연세대 출신 동생 진원 사이에 의미심장(?)한 논쟁이 펼쳐졌다고 해 호기심을 자극한다. 과연 손태진-진원 엄친아 형제가 벌인 뜨거운 논쟁은 무엇일까.손태진은 심수봉, 진원 외에도 가족들 중 음악 관련 활동을 하는 사람이 또 있다고 밝혔다. 그중에는 왕성하게 활동 중인 걸그룹 멤버도 있다고 한다. 여기에 손태진 가족 중에는 국악 인간문화재가 무려 3명이나 있다고. 이와 함께 음악 명가인 손태진 집안만의 남다른 전통이 공개돼 “이런 집은 처음”이라는 감탄도 쏟아졌다고.한편 손태진의 이야기는 4일 저녁 8시 30분 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr