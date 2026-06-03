티빙 측이 개인정보 유출 사실을 알리며 사과문을 띄웠다. / 사진=티빙 홈페이지

온라인동영상서비스(OTT) 티빙에서 개인정보 유출 사고가 발생했다.티빙 측은 3일 홈페이지에 공지문을 띄우고 "개인정보 유출 사실을 통지해 드리며, 이용해 주시는 회원님께 깊이 사과드린다"고 고개를 숙였다.티빙 측은 "지난 2일 이용자들의 개인 정보를 저장하는 DB에 비인가 접근이 이뤄져 개인 정보가 유출된 정황을 확인했다"고 밝혔다. 이어 "현재까지 파악된 바로는 신원 미상의 해커가 DB에 접속해 개인 정보 파일을 외부로 전송해 발생한 것으로 보인다"고 전했다.유출된 항목은 아이디, 이름, 생년월일, 성별, CI, DI, 휴대폰 번호, 이메일, 환불 계좌번호, 비밀번호 등이다. 다만, 주민등록번호나 결제 관련 유효 정보는 보유하고 있지 않아 유출 대상은 아니다.유출 사실을 인지한 티빙은 공격자의 IP 접근을 차단하고 클라우드 접근 통제 정책을 변경하는 등의 조치를 취했다.티빙 측은 "이용자 피해 구제를 위한 지원을 제공할 예정"이라면서도 "혹시 모를 피해 예방을 위해 비밀번호 변경을 권장 드린다"고 덧붙였다.한편 티빙은 최근 '취사병 전설이 되다'로 높은 성과를 거두고 있다. 영화 '왕과 사는 남자'로 주목을 받고 있는 배우 박지훈이 주연으로 열연하면서 작품은 최근 3년간 티빙 공개 드라마 중 일주일 차 기준 최고 구독 기여 성과를 냈다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr