사진 제공 = TV CHOSUN

'미스트롯 포유'

'미스트롯 포유' 허찬미가 1등을 노린다.4일 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯 포유' 4회에서는 '감사합니다' 특집 예선 대결이 이어진다. 지난주 이소나와 '930만 뷰 할머니' 윤경옥 여사가 감동의 하모니로 1위에 안착한 가운데, 다른 멤버들의 짝꿍 정체와 사연에도 관심이 쏠린다.그중 길려원의 짝꿍 '900 있는 남자'가 다름 아닌 이호섭으로 밝혀져 이목을 집중시킨다. 이호섭은 주현미의 '짝사랑', 이자연의 '찰랑찰랑', 김연자의 '십분내로' 등 수많은 히트곡을 탄생시킨 국민 작곡가. 2024년 길려원이 '이호섭 가요제'에서 대상을 수상하며 인연을 맺은 두 사람은 현재까지도 돈독한 사제의 연을 이어오고 있다고 전해진다.이날 길려원은 스승 이호섭을 소개하던 중 어김없이 눈물샘을 개방한다. '미스트롯4' 경연 기간 동안 바쁜 스케줄 속에서도 밤늦게, 때로는 새벽까지 전화를 걸어 세심한 지도와 응원을 보내준 스승의 진심이 떠올랐기 때문. 처음으로 스승과 한 무대에 서게 된 길려원은 "이번에는 선생님이 빛났으면 좋겠다"라며 남다른 애정을 보인다. 과연 스승과 제자의 음악적 유대감이 어떤 하모니로 이어질지 기다려진다.허찬미는 본선 무대에서 진(眞) 이소나를 위협할 필살 승부수를 꺼내든다. 지난 대결에서 솔로 무대 기회를 얻지 못했던 허찬미는 "경연 이후 처음 선 독무대"라며 남다른 각오를 드러낸다. 이어 "5위만 해도 행복하겠다 생각했는데 막상 본선 무대에 서니 탐이 난다"라며 솔직한 욕심을 내비치기도. 과연 허찬미가 이소나와 어깨를 나란히 할 새로운 1위 후보로 떠오를 수 있을까.허찬미X나영의 '순천 셀럽' 팀과 예선전 동점을 기록한 홍성윤X윤진우 '훈남 음대 오빠' 팀도 만만치 않다. 이날 홍성윤은 인순이의 '아버지'를 노래하며 끝내 울컥하는 모습을 보여 현장을 뭉클하게 만든다.한편, TV CHOSUN '미스트롯 포유'는 4일 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr