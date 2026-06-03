그룹 코요태 멤버 신지가 대국민 결혼 반대에 부딪혔던 당시를 회상하고 있다. / 사진=MBN '남의 집 귀한 가족'

사진=MBN '남의 집 귀한 가족'

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MBN 새 리얼리티 '남의 집 귀한 가족'이 첫 방송부터 존재감을 각인시켰다.3일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면, 지난 2일 오후 첫 방송된 '남의 집 귀한 가족' (이하 '귀한 가족')은 전체 유료가구 기준 시청률 2.195%, 분당 최고 시청률 2.72%를 기록하며 높은 관심을 증명했다.이날 방송에서는 결혼식을 한 달 앞두고 있던 신지-문원 부부 일상이 공개됐다. 부부는 아침에 눈을 뜨자마자 입을 맞추고 서로에게 음식을 먹여줬다. 청소와 집안일도 함께 하며 시종일관 서로를 배려했다.두 사람의 3년 비밀 연애 스토리도 전파를 탔다. 라디오를 통해 인연을 맺은 두 사람은 문원이 신지의 솔로곡 커버 허락을 위해 DM을 시작했다. 첫 식사 자리에서 신지가 문원에게 오랜 시간 훈계했던 일화까지 알려지자 스튜디오에 잠시 긴장감이 형성됐지만, 문원은 "그래도 예뻤다"고 회상하며 사랑꾼 면모를 보였다.두 사람은 결혼을 앞두고 겪었던 각종 논란에 대해서도 고백했다. 신지의 개인 유튜브를 통해 두 사람의 모습이 공개된 직후 문원은 각종 논란에 휩싸였다. 문원은 "허위 제보를 한 사람 중 지인도 있었다"며 당시 힘들었던 시간을 떠올렸고, 신지도 "지옥 같은 1년이었다"고 공감했다.위기의 순간 자신의 편이 되어준 신지에게 문원은 "남의 집 귀한 딸이 나를 안아주었으니 내가 더 잘할 수밖에 없다"며 고마움 전했다. 그러면서 "내 어깨는 생각보다 넓으니 언제든 기대라"라고 말해 감동을 더했다. 신지는 눈물을 흘리며 "누구에게 보여주기 위한 삶이 아닌 우리끼리 예쁘고 행복하게 살자"라고 화답했다.결혼 34년 차 박미선-이봉원은 투병의 시간을 함께 견디며 더욱 단단해진 모습을 보여줬다. 박미선은 2024년 12월 유방암 진단을 받았다. 당시에 대해 이봉원은 "당황스러웠다. 하지만 당사자보다 힘든 사람은 없다"며 "그때 내가 무조건 케어해야겠다고 다짐했다"라고 밝혔다. 이후에도 이봉원은 2주에 한 번씩 이어진 진료에 빠짐없이 동행했다고.하지만 일상에서는 여느 부부와 다를 바 없는 케미를 보였다. 천안에 있는 이봉원의 '봉하우스'를 기습 방문한 박미선은 엉망이 된 냉장고 내부와 쌓여있는 설거지를 목격하고 잔소리했다. 그럼에도 이봉원은 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 등 리얼한 면모를 보였다.그러나 알고 보니 이봉원은 아내를 위해 천안 데이트를 꼼꼼히 준비했다. 두 사람의 데이트가 예고되면서 '츤데레 로맨스'에 관심이 높아졌다.미혼인 고준희는 반전 일상을 공개했다. 고준희는 부모님 앞에서는 영락없는 딸로서 사소한 일상에서도 티격태격하는 모습을 보였다. 특히 손주를 원하는 부모님을 향해 "아이부터 가져도 되냐"고 발언하기도 했다.고준희가 부모님과 함께 살게 된 이유도 알려졌다. 아버지의 건강검진에서 심장 혈관 문제가 발견됐고 이후 수술까지 받았던 것. 당시 큰 충격을 받았던 고준희는 "부모님을 내 눈으로 직접 봐야 안도가 된다"며 깊은 애정을 보였다.한편 '남의 집 귀한 가족' 2회는 오는 9일 오후 9시 50분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr