22기 정숙, 남편 팔뚝 대신 자랑하네…몸짱 되기 프로젝트인가

22기 정숙이 매일 헬스장에 출석하고 있다.최근 한국을 떠나 미국으로 이사간 정숙은 남편과 매일 운동을 함께하고 있다. 이들은 유산소부터 웨이트까지 탄탄하게 몸을 만드는 중이다.한편 22기 정숙은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했으며 두 번의 이혼 경험이 있다. 남편인 10기 상철은 미국 거주 중인 사업가다. 10기 돌싱특집에 출연했으며 이혼 후 두 자녀를 키우고 있다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전해 결혼식을 올렸다. 이들은 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr