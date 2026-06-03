그룹 코요태 멤버 신지가 문원과 교제 발표 당시를 회상하고 있다. / 사진=MBN '남의 집 귀한 가족'

사진=MBN '남의 집 귀한 가족'

가수 신지와 문원이 결혼 발표 후 쏟아진 악플에 당시 심경을 전했다.지난 2일 첫 방송된 MBN 예능 '남의 집 귀한 자식'에선 신지와 문원의 신혼 생활이 전파를 탔다.신지와 문원은 결혼 한 달 차 부부다. 이날 신지는 문원에게 이성적 호감을 느낀 계기에 대해 "부지런하고 사람을 잘 챙기는 부분이 좋았다. 기본적으로 인성이 좋은 친구였다"고 말했다. 이어 "스태프들을 대하는 태도만 봐도 이 친구가 어떤 사람인지 알 수 있었다"고 회상했다.앞서 신지는 지난해 7살 연하의 문원과 결혼을 전제로 만나고 있다는 사실을 알렸다. 그러나 신지의 유튜브 채널에서 문원이 코요태 멤버들과 상견례 자리를 갖던 중 돌싱이라는 사실과 딸이 하나 있다는 이야기를 꺼내 팬들로부터 결혼 반대에 크게 부딪혔다. 설상가상 문원의 학창 시절과 군 시절도 수면 위로 떠오르면서 논란의 중심에 선 바 있다.두 사람은 이날 결혼 발표 후 문원이 악플러들의 타깃이 된 것에 대한 심경도 고백했다. 신지는 "우리끼리 편한 사이니까 농담을 주고받은 건데 대중 입장에선 그렇지 않았던 것"이라며 "첫 인사 자리에서 말실수가 나왔고, 굳이 하지 않아도 되는 얘기를 해서 상황이 안 좋은 쪽으로 흘러갔다"고 설명했다.또 신지는 "(문원이) 그런 사람이 아닌데 나쁜 사람으로 보이는 게 싫었다"며 "1년이 지옥 같았다"고 말했다.문원은 "처음 겪는 일이라 당황스럽기도 하고 마음이 아프기도 했다"면서 "내가 실수한 부분은 당연히 알아야 하고 배울 점도 많다고 생각했는데, 나만 욕하는 걸로 그치지 않고 아내와 가족들 욕까지 하니 걱정이 컸다"고 당시 심경을 털어놨다.이어 문원은 "그 이후로 사람을 믿지 못하겠더라"라며 "악플을 단 사람 중에 내 지인도 있었다"고 말해 충격을 안겼다. 문원은 "(지인에게 악플을 단) 이유를 물어보니 '그냥 미안하다'고 했다. 그래서 '정말 믿을 사람이 없구나'라는 생각이 들었고 그때 대인기피증이 왔다"고 고백했다.이에 신지는 "새벽에 자다 보면 남편이 휴대폰으로 악플을 보고 있더라"라며 "본인은 괜찮다고 하지만 그런 일은 처음이니까 괜찮을 수가 없다"며 속상한 마음을 표출했다.그러면서 신지는 "남편이 교제 전부터 자신이 돌싱이고 딸이 있다는 사실을 알렸었다"라며 "난 그게 오히려 나에게 선택권을 준 것 같아서 고마웠다. 확신이 있었기 때문에 더 단단해졌고 의심할 것이 없었다"고 문원을 향한 굳은 신뢰를 보였다.한편 신지와 문원은 지난달 2일 백년가약을 맺었다. 하객으로는 유재석, 김지민·김준호 부부, 붐, 박슬기, 강재준, 주영훈·이윤미 부부 등 많은 연예계 동료들이 참석해 두 사람의 인생 2막을 축하했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr