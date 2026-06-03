이수근이 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

'닥치고 한일전' 출연진이 이수근의 미담을 공개했다.2일 서울 마포구 스탠포드호텔 서울에서 KBS Joy 신규 예능 '닥치고 한일전' 제작발표회가 열렸다. 개그맨 이수근, 황제성, 후쿠시마 요시나리, 웨스피, 걸그룹 '세이마이네임' 멤버 히토미, 심소희 PD가 참석했다.후쿠시마 요시나리는 일본에서도 사랑받을 수 있는 예능인으로 이수근을 꼽았다. 그는 "이수근은 촬영 중에도 모든 부분을 세심하게 챙긴다"며 "특히 스태프 한 분 한 분까지 신경 쓰는 모습을 보며 역시 베테랑 개그맨이라고 느꼈다"고 말했다. 이에 황제성은 "사실 수근이 형이 회식비도 늘 내신다"며 "그래서 나를 안 뽑은 건가. 조금 서운하다"고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.뜻밖의 미담이 공개되자 이수근은 겸손한 반응을 보였다. 그는 "내가 황제성보다 선배라 식사를 자주 샀던 것뿐"이라며 "만약 우리가 일본에 갔어도 두 분이 똑같이 잘해주셨을 것이다"고 설명했다. 이어 "두 분은 한국에 온 손님이지 않나. 한국에서 촬영하는 동안 좋은 기억만 남겨드리고 싶었다"고 덧붙였다.'닥치고 한일전'은 한국인과 일본인 사이에서 벌어지는 사소한 입장 차이부터 현실적인 갈등까지 다양한 문제를 게임으로 풀어내는 버라이어티 쇼다. 오는 7일 오후 8시 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr