황정민이 영화 '호프'로 돌아온다. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트, 포지드필름스

황정민이 영화 '호프'로 나홍진 감독과 다시 작업했다. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트, 포지드필름스

배우 황정민이 나홍진 감독의 신작 '호프'를 통해 다시 한번 강렬한 존재감을 나타낸다. 황정민은 호포항 출장소장 범석 역을 맡아 책임감과 두려움 사이에서 고군분투하는 인물을 현실감 있게 그려내며 극의 몰입도를 끌어올린다. 제79회 칸국제영화제에서 첫 공개된 이후 해외 유력 매체들의 호평이 이어지며 그의 열연에 대한 기대를 높이고 있다.'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 황정민이 나홍진 감독과 만난 건 영화 '곡성' 이후 두 번째다. '호프'에서는 예상치 못한 상황과 마주한 인물의 복합적인 감정을 밀도 높은 연기로 그려낸다.황정민이 연기한 범석은 호포항 출장소장으로, 마을을 지켜야 한다는 책임감과 정체를 알 수 없는 존재에 대한 두려움 사이에서 고군분투하는 인물이다. 지원 인력도, 통신도 끊긴 상황 속에서 마을을 구하기 위해 동분서주하는 범석을 황정민은 특유의 인간미와 섬세한 감정 표현으로 완성했다.황정민은 "범석이라는 인물이 가진 에너지가 정확하게 드러나야 '호프'의 산을 넘을 수 있을 것이라 생각했다"라며 캐릭터에 대한 깊은 고민을 전했다. 그는 치열한 노력과 디테일한 접근을 통해 범석을 설득력 있게 구축하려 했다.칸국제영화제에서 영화가 처음 공개된 이후, 황정민의 연기에 대한 해외 평단의 호평도 이어지고 있다. 디스커싱 필름은 "황정민은 뛰어난 배우다. 영화 초반 휘몰아치는 시퀀스에서 그가 보여준 두려움에 찬 표정은 극의 긴장감을 빌드업하는 데 결정적 역할을 한다"고 평가했다.할리우드 리포터는 "황정민은 거침없이 명령을 내리다가도 곧바로 다음 순간 두려움에 질린 모습을 보여줌으로써 범석을 매력적인 캐릭터로 완성한다. 그는 연약함을 지닌 영웅 그 자체"라고 전했다.인터내셔널 비즈니스 타임스는 "황정민은 특유의 친근한 카리스마와 유쾌한 연기를 완벽하게 소화해 내며 범석을 완성했다"고 평가했다.라우드 앤 클리어 리뷰(Loud and Clear Reviews)는 "황정민은 파격적이고 쉴 틈 없이 몰아치는 전개를 관객들이 납득하고 몰입하게 만든다"며 극을 이끄는 힘을 칭찬했다.'호프'는 올여름 극장에서 관객들과 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr