앤더블 막내 한유진이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

그룹 앤더블이 데뷔 후 첫 라디오에 출연해 팀명 비하인드부터 비주얼 자신감까지 솔직한 입담을 전했다./사진제공=SBS 파워FM '웬디의 영스트리트'

그룹 앤더블이 데뷔 후 첫 라디오에 출연해 팀명 비하인드부터 비주얼 자신감까지 솔직한 입담을 공개했다.지난 1일 방송된 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트'에는 지난달 27일 데뷔한 그룹 앤더블이 게스트로 출연했다. 데뷔 후 처음으로 라디오를 찾은 멤버들은 설레는 마음을 감추지 못했다. 김규빈은 평소 이동 중 '영스트리트'를 자주 들었다며 "직접 출연하게 돼 떨린다"고 소감을 밝혔다.멤버들은 팀명을 처음 접했을 당시의 솔직한 생각도 털어놨다. 리키는 "사실 센 이름을 원해서 처음에는 '앤더블'이라는 이름이 마음에 들지 않았다. 하지만 로고를 보고 마음이 바뀌었다"고 말했다. 이에 리더 장하오는 "어떤 팀명이든 처음 들었을 때 좋기가 쉽지 않은데 나쁘지 않다고 생각했다. 이 정도면 좋은 이름이라고 느꼈다"고 전했다.타이틀곡 'Curious'에 대한 이야기도 이어졌다. 사람의 본능을 두려워하지 않고 마주하겠다는 메시지를 담은 이 곡은 멤버 유승언의 5단 고음으로 화제를 모았다. 유승언은 "당연히 할 수 있다"고 자신 있게 말했지만, 사실 속으로는 걱정이 많았다고 고백했다. 장하오는 고음을 책임지는 유승언에게 늘 고마운 마음을 갖고 있다며 훈훈한 팀워크를 자랑했다.언제 본인이 잘생겼다는 걸 알았냐는 질문에 한유진은 "초등학교 때 축구를 했는데 다른 친구들 부모님들이 자꾸 '왜 축구를 하냐. 지금 이걸 할 때가 아니다'라고 말씀하셨다. 그때 깨달았다"고 답해 웃음을 안겼다. 앞서 한유진은 박명수가 한 방송에서 '실물 1위'로 꼽아 화제를 모은 멤버이기도 하다.리키 역시 "중학교 입학 후 외모에 관심이 생겨 꾸미기 시작했다"며 "외국에서 고등학교에 다닐 때 내가 지나가면 학생들이 뒤에서 K팝 스타 같다고 이야기하더라"고 회상했다. 마지막으로 멤버들은 자신의 '추구미'에 대해서도 이야기했다. 김규빈은 닮고 싶은 선배로 배우 지창욱을 꼽으며 "눈빛이 많은 이야기를 하는 것 같다"고 존경심을 표했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr