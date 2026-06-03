서인국이 '운명을 보는 회사원' 주연으로 출연한다./사진=소속사 제공

정수정이 '운명을 보는 회사원' 주연으로 출연한다./사진=소속사 제공

배우 서인국이 차차기작으로 '운명을 보는 회사원'에 출연한다. 그는 오는 22일 '내일도 출근!' 첫방을 앞두고 있다.2027년 상반기 첫 방송되는 tvN 새 드라마 ‘운명을 보는 회사원’은 동명의 인기 웹소설이 원작이다. 무당의 팔자로 태어나 타인의 운명을 꿰뚫어 보는 주인공이 평범한 삶을 살기 위해 회사원으로 운명을 개척하는 오피스 판타지 드라마다.‘키스는 괜히 해서!’, ‘천원짜리 변호사’를 연출한 김재현 감독, ‘미남당’, ‘군주 – 가면의 주인’을 집필한 박혜진 작가가 의기투합했다. 서인국, 정수정이 주연 배우로 합류했다.서인국은 무당이 되어 세상을 어지럽힐 팔자를 타고 났지만, 사주와 관상으로 타인의 운명을 꿰뚫어 보는 자신의 능력으로 어지러운 주변을 바로잡는 최영훈 역을 맡았다. 상대의 손을 잡으면 아무런 사전 정보 없이도 그 사람의 사주가 보이는 능력을 지니고 있다. 최영훈은 속세와 한참 떨어져 25년을 보내고, 서른 셋의 나이에 사회에 갓 입성한 무서울 게 없는 신입사원이다.훤칠한 키와 잘생긴 얼굴로 '안구 정화 신입사원'으로 불리는 그는 자신의 특별한 능력을 숨기고 대기업 ‘필산물산’에 취업한다. 그러나 회사 곳곳에 숨겨진 비리와 욕망, 거대한 권력 다툼에 휘말리며 예측 불가한 사건들을 마주한다.정수정은 사방이 적인 팔자를 타고났지만, 주어진 운명에 독기를 품고 돌진하는 임연희로 분한다. 세련된 미모와 당당한 자신감으로 뭉친 임연희는 재벌가에서 자란 인물로, 경계심이 강하고 까칠한 성격이다. 조건 없는 사랑도 믿지 않는다. 어릴 적 사건으로 재벌가에서 쫓겨난 임연희는 고된 유학 생활로 완벽한 스펙과 비즈니스 능력을 갖춘 뒤 당당하게 돌아온다. 치열한 후계 구도와 회사 내 암투 속에서 자신에게 도움이 될 입사 동기 최영훈의 능력을 알게 되면서 함께 운명을 개척해 나간다.제작진은 “원작 캐릭터와 높은 싱크로율을 자랑하는 두 배우의 비주얼은 작품의 시너지를 극대화할 것”이라며 “흥미진진한 사주풀이로 난관을 시원하게 헤쳐나가는 주인공들의 모습이 짜릿한 긴장감과 설렘을 동시에 안길 것이라 자신한다”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr