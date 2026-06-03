김우석이 새 프로필 사진을 공개하며 전역 후 본격적인 활동 재개를 알렸다./사진제공=블리츠엔터테인먼트

김우석이 새 프로필 사진을 공개하며 전역 후 본격적인 활동 재개를 알렸다./사진제공=블리츠엔터테인먼트

강나언과 공개 열애 중인 1996년생 배우 김우석이 새 프로필 사진을 공개하며 전역 후 본격적인 활동 재개를 알렸다.2일 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트는 김우석의 다양한 매력을 담은 새 프로필 사진을 공개했다. 사진 속 김우석은 한층 성숙해진 분위기와 깊어진 눈빛으로 시선을 끌었다.블랙 터틀넥을 착용한 컷에서는 차분하면서도 시크한 무드를 자아냈고, 화이트 셔츠와 타이 스타일링에서는 부드럽고 담백한 매력을 보여줬다. 데님 셋업을 활용한 사진에서는 세련된 댄디룩을 완성하며 또 다른 분위기를 선보였다.김우석은 지난달 3일 군 복무를 마치고 만기 전역했다. 전역에 앞서서는 팬들을 향한 감사의 마음을 담은 자작곡 'In The End'를 깜짝 발매하기도 했다. 해당 곡은 김우석이 직접 작사에 참여해 오랜 시간 응원을 보내준 팬들을 향한 진심을 담아냈다.그는 그룹 업텐션과 X1 활동을 통해 글로벌 팬덤을 구축한 데 이어 배우로도 활동 영역을 넓혀왔다. 드라마 '트웬티 트웬티(TWENTY-TWENTY)', '불가살', '핀란드 파파', '밤이 되었습니다', '0교시는 인싸타임' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.작품마다 안정적인 연기력을 선보이며 배우로서 입지를 다져온 김우석은 가수와 배우 활동을 병행하며 다재다능한 면모를 보여줬다. 전역 후 공개된 새 프로필을 통해 한층 성숙해진 비주얼을 선보인 만큼 향후 행보에도 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr