배우 채원빈은 '오늘도 매진했습니다'에서 담예진 역을 맡아 열연을 펼쳤다. / 사진제공=아우터유니버스

채원빈이 첫 로맨틱 코미디 주연 작품에서 안효섭과 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 종영을 맞아 1일 서울 강남구 아우터유니버스 사옥에서 배우 채원빈을 만났다. '오늘도 매진했습니다'는 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진이 얽히며 펼쳐지는 로맨스 코미디 드라마다. 극 중 채원빈은 매 방송 완판 행진을 이끄는 톱 쇼호스트 담예진 역을 맡아 열연했다.채원빈은 극 중 매튜 리를 연기한 배우 안효섭과 호흡을 맞췄다. 그는 "워낙 선배님의 전작들을 재밌게 봤다. 특히 '사내맞선'을 가장 좋아한다"며 "함께 호흡을 맞출 수 있어서 영광이었다"고 소감을 밝혔다. 이어 "촬영 초반에 '케이팝 데몬 헌터스'가 공개됐다. 그래서 촬영하면서 작품에 대한 이야기를 나눌 수 있어서 흥미로웠다"고 덧붙였다.안효섭에 대한 고마운 마음도 표현했다. 채원빈은 "첫 로코 주연이라 키스신 때 긴장을 많이 했다. 촬영 전날부터 리허설 때도 '어떡하지'라는 생각이 들었다"고 회상했다. 긴장한 채원빈에 안효섭은 여러 조언을 해줬다고. 그는 "정말 사소한 행동 하나하나 미리 얘기해 주시고, 맞춰 주셨다. '다음에는 이렇게 해볼게' 이런 식으로 말이다. 저도 그 흐름을 타서 나중에는 긴장을 덜 할 수 있었다"고 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr