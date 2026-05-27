31기 영호와 옥순이 미래를 약속한다. /사진제공=SBS Plus·ENA

31기 영호와 옥순이 미래를 약속한다. /사진제공=SBS Plus·ENA

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 31기 영호와 옥순이 미래를 약속한다.27일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 SOLO’에서는 마지막 선택을 앞둔 솔로남녀들의 복잡한 감정 변화와 치열해진 삼각관계가 공개된다.최종 선택을 하루 앞둔 밤, 경수를 둘러싼 분위기는 한층 예민해진다. 영숙은 식탁에서 영식과 대화를 나누던 중에도 계속 경수의 목소리에 신경을 쓴다. 경수와 순자가 공용 거실에서 40분 가까이 둘만의 대화를 이어가자 “답은 정해졌네”라며 씁쓸해한다. 그러나 경수는 식사 준비 중인 영숙에게 은근슬쩍 다가가 “밥 돌리고 있네?”라며 자연스럽게 말을 걸어 영숙을 ‘희망고문’한다.순자는 경수의 뒤를 졸졸 따라다니며 영숙을 견제한다. 심지어 순자는 제작진과의 인터뷰에서 “둘이 원래 존댓말 했었는데 왜 반존대하지? 친해졌구나 싶었다”며 예민한 반응을 보인다. 결국 순자는 더욱 경수를 밀착 마크하고, MC 데프콘은 “좀 과한 것 같다. 이러면 경수도 부담을 느낄 것”이라고 걱정한다.영호와 옥순은 현실 커플 분위기를 풍긴다. 1대 1 데이트에서 옥순이 “여기 와서 어땠어?”라고 묻자, 영호가 “오길 잘한 것 같아”라며 눈물까지 쏟는다. 영호는 “평생 살아야지”라고 미래까지 약속한다. 이를 지켜본 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 “결혼각”이라며 놀라워 한다.정희, 영숙, 옥순은 여자 방에 모여 또 다시 뒷담화 ‘걸스 토크’에 돌입한다. 이때 옥순은 마지막까지 불분명한 경수의 태도를 지적하면서, “난 지금 경수가 둘 다 안 좋아한다고 느껴진다”고 주장한다. 그러더니 영숙을 향해 “내일 (최종) 선택 끝나고 따로 연락해”라며 ‘솔로민박’ 이후에도 직진할 것을 조언한다.한편, 31기 옥순은 '순자 뒷담화 논란'으로 여론의 뭇매를 맞았다. 옥순은 영숙, 정희와 함께 순자를 두고 뒷담화를 나눴고, "순자가 경수를 묶어놨다", "외적으로 둘이 안 어울린다" 등의 발언을 했다. 방송 이후 옥순을 향한 비난이 쏟아지면서 통편집 요구설과 혼전 임신설까지 퍼졌지만, 옥순은 침묵을 지키고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr