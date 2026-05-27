모델 겸 방송인 주우재가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

오는 28일 방송하는 '옥탑방의 문제아들'에는 가수 손태진과 박지현이 출연한다. / 사진제공=KBS2 '옥탑방의 문제아들'

모델 겸 방송인 주우재가 인생 첫 70kg대에 진입한 것에 대한 자부심을 보였다.오는 28일 방송하는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 트로트 가수 손태진과 박지현이 출연한다.MC 주우재는 손태진, 박지현과의 첫 만남부터 "키가 엄청 크시다"며 견제한다. 특히 현재 정장 브랜드 모델로 활동 중인 주우재는 박지현이 "평소에 항상 정장을 입기 때문에 양복 CF를 찍고 싶다"고 말하자 "수트 브랜드가 얼마나 많은데 굳이 내 걸 노리냐"고 반응해 웃음을 자아낸다.주우재는 인생 첫 70kg대에 진입한 사실도 언급한다. 손태진이 "한때 186cm에 68kg까지 체중이 빠졌었다"고 밝히자, 주우재는 "뼈말라야 뼈말라"라며 안타까운 눈빛을 보낸다. 이어 "저는 70kg이다. 그 키에 68kg은 걸어 다닐 수가 없다. 70kg 정도는 돼야 뛰고 걷고 할 수 있다"며 너스레를 떤다.'옥탑방의 문제아들'은 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr