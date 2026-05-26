키가 데뷔 18주년을 맞아 멤버들을 위해 선물을 준비했다./사진=샤이니 유튜브 채널 캡처

키가 데뷔 18주년을 맞아 멤버들을 위해 선물을 준비했다./사진=샤이니 유튜브 채널 캡처

키가 데뷔 18주년을 맞아 멤버들을 위해 선물을 준비했다./사진=샤이니 유튜브 채널 캡처

그룹 샤이니 키가 데뷔 18주년을 맞아 멤버들을 위해 선물을 준비했다.25일 샤이니 공식 유튜브 채널에는 '빛돌이들 18번째 생일 축하해'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 샤이니 멤버들이 데뷔 18주년을 기념하는 모습이 담겼다.키는 멤버들을 위해 직접 준비한 선물을 공개하며 눈길을 끌었다. 스태프들의 서프라이즈 케이크 전달 이후 선물 상자를 꺼낸 그는 "하나는 (종현이) 형 갖다 줄 것"이라며 고(故)종현의 몫까지 챙겼다.키가 준비한 선물은 명품 브랜드의 주얼리였다. 태민은 "이 성의가 아주 감동적이다. 딱 보니까 누구한테 부탁해서 산 게 아니라 직접 고른 디자인"이라고 감탄했다. 키는 "데뷔 기념일에 선물 같은 걸 해주고 싶다고 생각했었다"며 "저희끼리 서프라이즈라고 하기에는 조금 낯간지러워서 그냥 화끈하게 제가 사서 주자고 생각했다"고 말했다.이어 "기억할 수도 있고 기념할 수도 있는 게 뭐가 있을까 고민하다가 정하게 됐다"며 "우리 데뷔도 같이 기념하면서 조금이나마 남들에게 도움이 될 수 있는 걸 하면 의미가 있을 것 같았다"고 설명했다.키는 해당 제품이 수익금 일부가 기부되는 모델이라고 밝히며 의미를 더했다. 또 "내가 정한 것"이라며 직접 구매 인증 화면까지 공개했고, "할부 3개월. 무이자니까"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.키는 "누군가에게는 성인인 나이일 수도 있는데 긴 시간 같이 와줘서 감사하다"며 "새롭게 좋아해 주시는 분들까지 포함해서 꾸준히 응원 보내주시는 게 진심으로 감사하다"고 전했다.이어 "호들갑 떨면서 크게 생각하기보다는 매년 맞는 기념일처럼 행복하게 지나갔으면 좋겠다"며 "저희는 콘서트 준비에 돌아가서 당연하게 무대에 서고 노래하겠다"고 덧붙였다.앞서 키는 지난해 12월 이른바 '주사 이모' 논란에 휘말리며 방송 활동을 잠정 중단했다. 당시 소속사 SM엔터테인먼트는 "키는 A씨를 의사로 알고 있었으며, 집에서 진료받는 것이 문제가 될 것이라고 인식하지 못했다"고 설명하며 예정된 일정과 출연 프로그램 하차 소식을 알린 바 있다.키는 지난해 12월 불법 의료 시술 의혹(주사 이모 논란)에 휘말리며 방송 활동을 잠정 중단했다. 당시 소속사 SM엔터테인먼트는 "키는 A씨를 의사로 알고 있었으며, 집에서 진료받는 것이 문제가 될 것이라고 인식하지 못했다"고 설명하며 예정된 일정과 출연 프로그램 하차 소식을 알렸다약 6개월간 활동을 쉬어간 키는 오는 29일부터 31일까지 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 열리는 샤이니 콘서트를 통해 팬들과 다시 만난다. 이어 6월 1일 샤이니 미니 6집 '애트모스(Atmos)'를 발매한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr