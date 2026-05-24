사진=MBC '소라와 진경'

사진=MBC '소라와 진경'

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'소라와 진경' 모델 이소라가 홍진경의 연애를 의심하며 거침없는 입담을 터뜨렸다.24일 방송된 MBC 예능 프로그램 '소라와 진경'에서는 파리에서 오디션을 마친 뒤 숙소에서 여유로운 시간을 보내는 이소라와 홍진경의 모습이 공개됐다.이날 이소라, 홍진경은 파리 현지 마트와 상점을 돌며 치즈와 살라미, 와인 등을 구입한 뒤 숙소로 돌아와 늦은 밤 식사를 즐겼다.살라미를 맛본 이소라는 "세상에서 먹어본 것 중에 제일 맛있다"며 감탄했다. 홍진경 역시 만족한 표정으로 "한국에 사 가야겠다"고 말하자, 이소라는 곧바로 의미심장한 질문을 던졌다.이소라가 "누구랑 먹으려고 자꾸 치즈랑 살라미를 사가려는 거냐"고 추궁하자, 홍진경은 "혼자 먹는다"고 선을 그었다.이에 이소라는 "치즈랑 살라미는 원래 누가 있는 것"이라며 "여자가 침대보, 치즈, 살라미를 챙길 때는 다 사연이 있더라"고 말해 폭소를 유발했다.특히 그는 홍진경의 깔끔한 숙소 상태까지 언급하며 연애 의심에 불을 지폈다. 이소라는 "네 침대를 봐라. 장교 방인 줄 알았다. 각이 딱 잡혀 있더라"며 놀렸고, 자유분방한 자신의 방과 비교해 웃음을 안겼다.홍진경은 억울하다는 듯 "내 방 정리 좀 깔끔하게 했기로서니"라며 항변했지만, 이소라는 끝까지 의심의 눈초리를 거두지 않아 배꼽을 쥐게 했다. 이소라는 홍진경의 정리 능력을 극찬하며 "우리 집에 네가 있으면 좋겠다"고 말해 눈길을 끌었다.한편 홍진경은 지난 2003년 비연예인 사업가와 결혼해 슬하에 딸 라엘 양을 뒀다. 이후 지난해 결혼 22년 만에 이혼 소식을 전하며 "전남편과 좋은 친구 사이로 지내고 있다"고 전한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr