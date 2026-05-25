배종옥, 결국 버린 고윤정 품었다…”부모한테 빌붙는 애 아냐, 내 친딸 근사해” (‘모자무싸’) [종합]

이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’

이미지 크게보기

이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’

‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’가 저마다의 상처와 감정을 마주한 채 마지막 이야기를 마무리했다.24일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’(이하 ‘모자무싸’) 최종회에서는 황동만(구교환 분)이 오랜 꿈이었던 영화감독으로 인정받는 모습이 그려졌다.이날 박경세(오정세 분)는 자신을 향한 황동만의 험담에 상처받은 마음을 드러냈다. 그는 “그만하자 동만아. 너도 나 싫잖아. 그만 끝내자”라고 말하며 관계를 정리하려 했다. 이에 황동만은 “같잖은 내가 욕하니 싫은 거잖아”라고 받아쳤지만, 이내 다시 돌아와 무릎을 꿇고 진심을 털어놨다.황동만은 “형, 미안해. 내가 잘못했어. 내가 남 욕 그만하자 싶은데 잘 안돼”라며 “옛날처럼 우리 다시 친하게 지내려면 하나밖에 없어. 내가 데뷔해야 돼. 같은 레벨이 돼야 돼”라고 말했다.오정희(배종옥 분)는 장미란(한선화 분)을 둘러싼 갈등 속에서 친딸 변은아(고윤정 분)에 대한 속마음을 꺼냈다. 상대 배우 측이 친딸 이야기로 자극하자 오정희는 “내 친딸? 너 따위랑은 비교도 안 되게 근사해. 아무한테도 빌붙어 가지 않아. 남자한테도, 부모한테도”라고 말했다.변은아는 “버려지고 상처받고 이런 스토리는 이제 그만 쓰고 싶다”라고 자신의 감정과 마주했다. 특히 오정희와의 시나리오 회의에 참석한 변은아는 어린 시절 변시온과 마주했다.그는 “그러나 나는 죽지 않는다. 나는 당신의 말로 죽을 수 없는 존재”라고 속으로 삼키며 후련한 표정을 지었다.또한 장미란이 “근사한 건 뭘까? 멋진 건 알겠는데, 오정희가 자기 친딸 보고 근사하대”라고 말했고, 변은아는 결국 눈물을 보였다. 그러면서 변은아는 “내가 변시온이다”라고 장미란에게 자신이 오정희의 친딸임을 밝혔다.황동만은 우여곡절 끝에 영화 ‘오늘의 날씨를 알려드립니다’를 완성했고, 마침내 한국영화상 신인감독상을 품에 안았다.각자의 결핍 속에서 흔들리던 인물들은 끝내 서로의 상처를 마주했고, 조금씩 자신의 삶을 다시 이어갈 용기를 찾아갔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr