이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’

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‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’에서 고혜진(강말금 분)이 박경세(오정세 분)를 향해 이혼을 언급하며 씁쓸한 결단을 내렸다.24일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’(이하 ‘모자무싸’)에서는 고혜진이 박경세에게 각자의 길을 가자고 말하는 모습이 그려졌다.고혜진은 박경세에게 “박작가는 왜 안 나와?”라고 물었다. 이에 박경세는 “각자 쓰기로 했다. 둘이 마주 앉아 일하게 생겼냐”라고 투덜거렸다.솔직한 감정을 고백하며 고혜진은 “간만에 필 받았는데 찬물 끼얹어서 미안하다. 해고할 때까지 그냥 지켜보는 거였는데 욱했다”라고 사과했다.그러면서 박경세에게 이혼을 제안했다. 그는 “우린 적당한 때 이혼하자”라며 “뭐가 나오려면 이 감정에도 풍덩 빠졌다가 저 감정에도 풍덩 빠졌다가. 세상 더티한 놈도 됐다가, 이놈 저놈 꺼내 써야 하는데 와이프한테 검열 받으니까 용감하게 치고 못 나가는 거다”라고 말했다.감독으로서의 박경세를 위하며 “못된 놈이 잘 쓴다는 거 정설이다. 애매하게 착한 놈 못 버리면 이도 저도 안 된다. 이혼하고 제대로 치고 나가는 게 맞다”고 말했다.고혜진은 자신과의 관계를 정리하는 것이 결국 박경세에게 더 나은 선택이 될 것이라고 생각하며 복잡한 마음을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr