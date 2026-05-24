이미지 크게보기 사진 = tvN ‘은밀한 감사’

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‘은밀한 감사’에서 전재열(김재욱 분)이 주인아(신혜선 분)을 둘러싼 사내 스캔들에 대해 파격 고백을 했다.24일 방송된 tvN 토일드라마 ‘은밀한 감사’에서는 주인아(신혜선 분)가 익명의 제보 메일로 인해 회사 내부 논란에 휘말리는 모습이 그려졌다.이날 회사에는 주인아와 한 남성이 함께 찍힌 사진이 담긴 메일이 퍼졌고, 결국 그는 임원들 앞까지 불려 나갔다. 주인아는 “반가움에 인사를 나누고 있는 상황이다”라고 해명했지만 상황은 풀리지 않았다.무거운 공기가 감돌던 회의실에 전재열이 나타나 상황을 진화시켰다. 그는 저런 스팸성 메일 하나로 임원들이 모여서 한 사람을 몰아세우고 있는 겁니까?”라며 싸늘한 반응을 보였다.또한 전성열은 메일 제보자에 대한 발신자 추적까지 지시했다. 노기준(공명 분)은 주인아를 걱정하며 “버텨야 된다”라며 주인아를 걱정했다.그런 가운데 노기준(공명 분)은 주인아를 위해 자신이 메일 발신자라고 밝히려 했다. 하지만 결국 더 먼저 나선 건 전재열이었다.징계위원회에 참석한 전재열은 “제 일방적인 행동이었습니다. 오랜만에 마주하니 저도 몰랐던 남아있던 감정들이 올라와서 실수한 겁니다”라고 털어놨다. 이어 “그녀는 오히려 피해자죠. 주실장님은 어떤 부적절한 행동도 하지 않았습니다”라고 선을 그으며 직접 논란 수습에 나섰다.또 이날 모든 일의 시작이 박아정(홍화연 분)의 제보였다는 사실도 밝혀졌다. 박아정은 “잘못헀다. 항상 부회장님 바라보는 건 나였다. 제발 날 버리지 말아 달라”라고 매달렸지만, 전재열은 주인아를 망치려 했던 박아정을 해고하고 매몰차게 밀어냈다.방송 말미에는 가까스로 논란을 잠재운 전재열과 주인아 앞에 또 다른 갈등의 그림자가 드리워지며 몰입감을 높였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr