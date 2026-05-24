이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’

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‘살림하는 남자들 시즌2’ 가수 환희 어머니가 세상을 떠난 엄마에 대한 그리움을 전했다.23일 방송된 KBS2 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 환희와 어머니의 제주도 여행 마지막 이야기가 공개됐다.이날 환희 어머니는 처음 밟아본 제주 풍경에 벅찬 마음을 드러냈다. 그는 “안 올려고 생각했는데 와보니까 감동 먹었다. 비행기 내릴 때 눈물이 너무 나는 거야”며 “감정이, 뭉쳐 있던 한이 풀리는 기분이었다”고 털어놨다.이어 제주 바다를 바라보던 어머니는 최근 세상을 떠난 친정어머니를 떠올렸다. 그는 아들 환희에게 “할머니가 며칠 전에 돌아가셨잖아. 엄마하고 한 번도 이런 데 와보지 못했다”며 “네가 나한테 잘하듯이 너처럼 해드렸어야 했는데 돌아가시고 나니까 후회가 된다”고 먹먹한 심정을 전했다.특히 환희 어머니는 외할머니가 ‘살림남’ 방송을 본 뒤 얼마 지나지 않아 세상을 떠났다고 밝혀 안타까움을 더했다. 그는 “눈 감기 며칠 전에 ‘엄마! 희자 왔어. 나 이제 빚 없어. 살림남해서 돈도 좀 벌었어’라고 했다”며 “삼촌이 ‘살림남’ 방송 화면도 보여드렸는데 좋아하셨다고 하더라”고 회상했다.이어 장례 당시를 떠올리며 결국 눈물을 보였다. 그는 “화장하러 가는데 너무 불쌍해서 ‘가지 마’라고 막 소리를 많이 질렀다. 외할머니가 전화가 안 오니까 미치겠더라”고 고백했다. 이에 이요원은 “어머니와 원래 통화를 매일 하셨더라고 하더라. 얼마나 허전하셨겠냐”고 덧붙였다.한편 이날 방송에서는 환희 어머니가 그동안 숨겨왔던 황혼 이혼 사실도 처음으로 털어놨다. 어머니는 “이혼한 지 2년 됐다”며 “참고 또 참다가 혼자 결정했다”고 고백했다.이어 “남편에게만 헌신하며 살았다. 그걸 너무 당연하게 생각하더라”며 오랜 세월 쌓인 상처를 털어놨고, 환희 역시 “엄마 희생을 당연하게 생각한 것”이라며 안타까워했다.또 어머니는 “희망이 안 보였다. 네가 힘들게 번 돈도 밑 빠진 독에 물 붓기 같았다”며 “생활비까지 끊기니까 극단적인 생각도 했었다”고 어렵게 말해 스튜디오를 숙연하게 만들었다.이에 환희는 “엄마가 미안해할 필요 없다”며 “술 마시는 데 돈 쓰는 것보다 엄마 챙기는 게 훨씬 잘한 일”이라고 진심 어린 위로를 건넸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr