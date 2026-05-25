이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

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‘미운 우리 새끼’ 배우 이세희가 드라마 속 라이벌로 호흡을 맞추고 있는 임지연과의 남다른 친분을 공개했다.24일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에는 이세희가 스페셜 MC로 출연해 솔직한 입담을 펼쳤다.이날 이세희는 현재 출연 중인 SBS 드라마 ‘멋진 신세계’에 대해 “희대의 조선 시대 악녀 영혼이 씌인 무명 배우 신서리와 악질 재벌 차세계의 로맨스를 담은 드라마다”라고 소개했다.이어 자신은 극 중 임지연과 경쟁 구도를 이루는 톱스타 역할이라고 설명했다.극 중에서는 날 선 대립을 이어가고 있지만 실제 관계는 전혀 달랐다. 이세희는 “언니가 촬영 분량도 많고 정말 고생을 많이 했다”며 “서로 간식이나 비타민 같은 작은 선물을 챙겨준다”고 말했다.이어 임지연의 남다른 선물 철학도 공개했다. 이세희는 “언니가 ‘네가 앞으로 나한테 뭘 주든 2배로 받게 될 거야’라며 귀여운 협박을 하더라”고 털어놨다.그러면서 “그래서 제가 뭔가 갖고 싶은 게 생기면 언니한테 이야기한다. 어차피 2배로 돌아오니까”라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr