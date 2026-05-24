사진=tvN '은밀한 감사'

사진=tvN '은밀한 감사'

'은밀한 감사' 신혜선이 불명예 위기에 내몰린다.24일 방송될 tvN 토일드라마 '은밀한 감사'에서는 익명 제보 후폭풍이 불어닥친 주인아(신혜선 분)와 노기준(공명 분)의 모습이 전파를 탄다. 여기에 주인아를 묵묵히 업고 가는 노기준의 애틋한 순간까지 포착됐다.앞서 지난 방송분에서 주인아와 노기준의 마음은 더욱 깊어졌다. 전재열(김재욱 분)과 박아정(홍화연 분)은 또 한번 관계를 흔드는 변수로 떠올랐다. "너만은 내 편일 거라는 약속 하나 붙잡고 살았나 보다"라는 전재열의 고백에도 주인아는 노기준을 선택했다. 그러나 박아정은 무너진 전재열의 모습에 파격 선택을 했고, 결국 '주인아 실장을 제보합니다'라는 익명 메일을 전 직원에게 발송했다.해무그룹 전체를 뒤흔들 파장이 예고된 가운데, 이날 방송에선 임원 회의에 소환된 주인아가 압박 속에서도 정면 돌파를 예고했다. 노기준은 주인아를 지키기 위해 움직였다. 노기준은 주인아의 명예를 지키기 위해 직접 징계위원회에 나선다.두 사람의 애틋한 분위기 역시 눈길을 끌었다. 노기준에게 업힌 주인아는 평소의 냉철했던 모습은 온데간데없고 상처를 짐작게 한다. 그런 주인아의 곁을 지키는 노기준의 표정도 애틋하다. 두 사람이 위기를 어떻게 극복할지 주목된다.한편 '은밀한 감사' 10회는 24일(오늘) 저녁 9시 10분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr