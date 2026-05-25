사진=채널A '하트시그널5'

사진=채널A '하트시그널5'

'하트시그널5' 입주자들이 적극적인 로맨스 행보를 보인다.오는 26일 방송되는 채널A '하트시그널5'(이하 '하시5') 7회에서는 시그널 하우스 입주자 8인(박우열-김성민-김서원-정준현-김민주-정규리-강유경-최소윤)이 일본 도쿠시마에서 두 번째 1:1 데이트 모습이 펼쳐진다.데이트에 들어간 입주자들은 도쿠시마를 누비며 즐거운 시간을 보낸다. 강유경은 저녁 자리에서 "오빠랑 있으면 왜 차분해지는 것 같지?"라며 웃는다. 김서원 역시 데이트에서 상대에게 "반말하고 싶어요"라고 조심스레 말한다. 전날 정규리에게 "누나"라고 부르고 싶다고 했던 그였기에 관심이 쏠린다.그런가 하면 김성민은 "(호감 가는 상대가) 두 명 정도 있는 것 같다"라고 고백한다. 줄곧 김성민에게 관심을 보여 왔던 김민주는 "그 두 명에 나도 포함돼?"라고 묻는다. 또 일본에 도착하자마자 강유경에게 데이트를 신청한 정준현은 누군가에게 "난 그냥 너에게 가장 눈길이 가는 것 같던데"라고 고백하고, 강유경은 "그때부터 감정이 달라졌던 것 같다", "너무 새로운 느낌의 남자였다"며 혼란스러운 속내를 보여 궁금증을 자아냈다.1:1 데이트를 마친 입주자들은 다시 한자리에 모인다. 이때 한 입주자는 "이거 뭐야? 둘이 똑같은 반지를 끼고 있네"라며 박우열이 낀 반지를 가리킨다. 박우열은 의미심장한 미소를 지었고, 정규리는 "어렵네"라며 생각에 잠긴 표정을 보였다.한편 '하트시그널5'는 매주 화요일 밤 10시 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr