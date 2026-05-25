사진=10기 정숙 SNS

'나는 솔로' 10기 정숙이 근황을 전했다.정숙은 지난 23일 자신의 인스타그램에 "지인들이랑 아주 맛나게 먹었네요. 와인이랑 같이 먹어서인가 더 맛있더라고요~^^ 와인 잔부터 다 준비한다고 고생했어~^^"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 정숙이 차 안에서 자신의 얼굴을 카메라에 담고 있는 모습. 그는 화이트 톤으로 드레스 코드를 맞추고 지인들과 함께 먹은 맛있는 음식들을 자랑하기도 했다.이같은 게시물에 한 누리꾼이 "얼굴에 살이 쏙 빠지셨네요"라는 댓글을 달자 정숙은 "살 빼고 있어요"라고 답했다.한편 10기 정숙은 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에 출연했다. 당시 그는 직업이 3개, 아파트 4채와 건물 1채 등을 소유하고 있다고 밝혀 화제를 모았다. '나는 솔로' 출연 이후 재산이 80억 원으로 늘었다고 전하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr