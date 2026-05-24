가수 강남이 갸루오 메이크업과 패션을 완벽 재현했다. / 사진=강남 SNS

가수 강남이 갸루오 메이크업과 패션을 완벽 재현했다. / 사진=강남 SNS

가수 강남이 파격적인 변신으로 눈길을 끌었다.강남은 23일 자신의 인스타그램에 "아 진짜 귀찮아~ 배고프다 편의점 가자~지금 109 앞인데~ 디즈니 가자"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 강남이 일본의 남성 갸루 스타일인 '갸루오' 메이크업과 패션을 완벽하게 재현한 모습. 금발의 긴 헤어스타일에 호피 무늬 슬리브리스, 진한 아이 메이크업과 딸기우유 빛 립 컬러까지 더해 마치 2000년대 초반 시부야 거리를 그대로 옮겨놓은 듯 보였다.한편 강남은 2019년 전 스피드 스케이팅 선수 이상화와 백년가약을 맺었다. 슬하에 자녀는 없다. 두 사람은 유튜브 채널을 통해 여느 부부와 다를 바 없는 일상을 공유하며 누리꾼들과 소통하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr