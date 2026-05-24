사진 = 최준희 인스타그램

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故 배우 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희가 11살 연상 신랑과 결혼한 본식 사진을 공개했다.최근 최준희는 자신의 인스타그램에 "진짜 키 큰 노총각 이야기..ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ본식 스냅 잘 나왔쥬? 아직 사진 2억장 더 남았는디 ㅎ ㅜ"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 최준희는 11살 연상 남편과 함께한 모습이다. 최준희는 순백의 웨딩드레스를 입은 채 환한 미소로 신랑을 바라보며 눈길을 끌었다. 어깨 라인이 드러나는 드레스와 길게 내려오는 베일이 어우러지며 우아한 분위기를 완성했고 손에 든 화이트와 핑크 톤 부케가 전체적인 무드를 더욱 화사하게 만들었다. 신랑과 손을 맞잡고 시선을 주고받는 순간에서는 자연스러운 웃음과 설렘이 그대로 전해졌다.또 다른 사진에서는 화려한 플라워 장식 앞에 앉아 풍성하게 퍼지는 웨딩드레스를 드리운 채 몽환적인 분위기를 자아냈다. 핑크와 옐로우, 화이트 계열 꽃들이 가득 채워진 공간 속에서 긴 베일이 자연스럽게 흘러내리며 동화 같은 장면을 완성했다. 이어 본식 무대에서는 레이스 디테일이 돋보이는 드레스를 입고 신랑과 함께 인사를 건네는 모습도 담겼다. 환하게 웃으며 손으로 입을 가리는 장면에서는 긴장감보다 행복함이 가득한 표정이 시선을 사로잡았다.특히 하객과 인사를 나누며 한복 차림의 가족을 꼭 안아주는 모습에서는 따뜻한 분위기가 자연스럽게 전해졌다. 깔끔하게 넘긴 헤어와 은은한 메이크업, 반짝이는 이어링과 네일 디테일까지 어우러지며 전체적인 웨딩 스타일링의 완성도를 높였다.팬들은 "고화질로보니까 더 이쁘네" "예쁘다 예뻐" "너어무 이쁘다" "너무너무 축하드려요" "웃는모습 너무이뻐" "결혼 진심으로 축하드립니다" 등의 반응을 남기며 축하를 이어갔다.한편 2003년생인 최준희는 지난 16일 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 회사원과 결혼식을 올렸다. 예비 신랑은 최준희가 루푸스병 투병과 체중 급증, 악성 댓글 등으로 힘든 시간을 보내던 시기 곁을 지킨 인물로 알려졌다. 최준희는 스테로이드 부작용으로 96kg까지 체중이 증가했으나 이후 바디프로필 촬영을 계기로 40kg대까지 감량했고 현재는 뷰티 인플루언서 및 모델 활동을 이어가고 있다. 최근 '2026 서울패션위크' 런웨이에 오르며 활동 반경을 넓히기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr