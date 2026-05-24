사진=MBN '김주하의 데이앤나잇'

사진=MBN '김주하의 데이앤나잇'

배우 송일국이 중학교 2학년이 된 삼둥이의 사춘기 근황을 밝힌 가운데, 해당 회차 방송분이 높은 시청률을 기록했다.지난 23일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇' 26회는 시청률 조사기관 닐슨코리아 전국 기준 최고 2.7%를 기록했다.해당 방송분에는 현재 뮤지컬 '헤이그'로 열연 중인 송일국이 출연했다. 그는 "하나도 아니고 둘도 아니고 셋이나 중2라 집안이 살얼음판이다"라며 삼둥이가 현재 질풍노도의 시기를 겪고 있다는 이야기를 꺼냈다.송일국은 방송 출연 전 삼둥이에게 "너희 이야기를 하지 않으면 방송에서 부르지 않는다"라며 아이들을 설득했고, 이에 삼둥이들은 "(방송 나가서 우리 얘기) 적당히 해"라며 일부를 허락해 줬다고 밝혔다.송일국은 삼둥이가 허락한 최신 사진을 공개했다. 185cm인 아빠를 닮아 첫째 대한이는 186cm, 민국이는 183cm, 만세가 180cm로 껑충 성장한 비주얼을 보여줬다.아울러 송일국은 '대한, 민국, 만세'라는 이름을 어머니 김을동의 감탄사이자 태명이었다고 털어놓으며, 예명만한 본명을 찾지 못해 결국 지금 삼둥이의 이름을 예명 그대로 사용하고 있다고 전했다.송일국은 어머니가 배우 김을동이라는 사실로 겪은 고충도 고백했다. 그는 "어머니가 유동근, 전광열, 박상원 등의 연기 스승이었지만, 차마 연기를 배울 수 없었다"면서도 "연극이라는 장르에 도전하면서 간절한 마음에 무릎을 꿇고 어머니에게 연기 지도를 받았다"고 말하기도 했다.한편 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr