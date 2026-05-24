사진=KBS2 '사당귀'

사진=KBS2 '사당귀'

36kg 감량 성공에 성공한 이순실 셰프가 사업까지 대박났다고 밝힌다.24일 방송되는 KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에서는 이순실이 "요즘은 자면서도 웃는다. 꿈속에서 만두가 나온다"며 만두 사업으로 100억 매출을 꿈꾸고 있다고 말해 그 배경에 관심이 쏠린다.36kg가량을 감량해서 몰라보게 날씬해진 모습으로 등장한 이순실은 "다이어트 성공에 이어 만두 사업이 대박났다"고 고백한다. 그는 "작년에 만두 사업으로만 연매출 70억 원을 달성했다"며 만두 사업 성공에 잇몸 마르게 웃는다.차근차근 매출 상승을 이끌어온 이순실은 "2026년 만두 매출 목표는 100억"이라고 했고, 전현무는 "만두를 평정했네"라며 이순실에 존경심을, 박명수는 부러움을 표한다.이순실은 신메뉴 개발에 고민하던 중 시식회에서 손수 만두를 쪄서 선보이는 등 만두 사업에 열정을 보인 바 있다. 품질 점검을 위해 공장 시찰에 나선 이순실은 전 공정을 꼼꼼하게 살피고 직원들을 격려하는 등 사업가 면모를 뽐낸다.또 이순실은 맛과 모양 등을 체크하는 관능평가에서 "냉동 만두를 먹었을 때도 맛있어야 진짜 맛있는 것"이라며 꽁꽁 언 냉동 만두를 베어 물어 직원들을 놀라게 한다. 100억 매출 달성을 위한 이순실의 공장 시찰 과정은 본방송에서 확인할 수 있다.한편 '사당귀'는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램이다. 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr