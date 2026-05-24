사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

그룹 우주소녀 멤버 다영이 태닝 의혹에 해명했다.지난 23일 방송된 MBC 예능 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 우주소녀에서 핫걸 콘셉트로 솔로로 데뷔한 다영이 등장했다.이날 다영은 "외국 사람 같다"는 말에 바로 "제주도 사람"이라고 밝혔다. 이어 전현무가 "내한한 팝스타 같다. 방금 태닝 숍에서 나온 사람 같다"라고 하자 다영은 "다들 태닝하신 줄 아는데, 원래 제 피부"라고 고백했다.다영은 "우주소녀로 활동할 땐 구릿빛 피부로 인해 몸에도 피부 화장을 했다"면서 "파운데이션도 밝은 걸 썼다. 전신을 닦아야 하니까 폼클렌저를 2주에 한 통씩 썼다"라고 설명해 놀라움을 자아냈다.한편 다영은 지난해 'Body'(보디)로 솔로 데뷔한 후 최근 디지털 싱글 'What's a girl to do'(왓츠 어 걸 투 두)를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr