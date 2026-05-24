방송인 조혜련이 아들 우주 군과 함께 다정한 사이를 인증하고 있다. / 사진=조혜련 SNS

사진=MBN '동치미'

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방송인 조혜련이 아들 우주를 향해 애틋한 마음을 보였다.지난 23일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'(이하 '동치미')에는 조혜련과 이경실, 김지선이 게스트로 출연해 '엄마 아직 안 죽었다'라는 주제로 다양한 이야기를 나눴다.이날 '요즘 엄마가 되기 위해 이렇게까지 해봤다'라는 주제에서 조혜련의 사연이 1위 자리에 등장했다. 조혜련은 '내 아들의 방황이 18년 만에 끝났다'는 타이틀을 꺼내며 "일단 우주의 얘기다"라고 말문을 열었다.조혜련은 우주에 대해 "'때려쳐 우주'라는 별명이 있었다"며 "항상 뭘 시작하면 오래 못하고 때려치운다"고 털어놨다. 학창 시절에는 캐나다 어학연수를 다녀온 후 골키퍼가 되고 싶다고 했지만, 더 잘하는 친구를 보며 포기했고 드럼도 팔이 아프다며 그만뒀다.조혜련은 아들이 중학교 재학 시절 학교 폭력 피해자였음을 밝혔다. 조혜련은 "어느날 울면서 집에 온 우주가 연예인 아들이라는 이유로 놀림에 이어 물리적 괴롭힘까지 학교폭력을 당했다"고 고백했다.조혜련은 "(아들이) 싸우고 싶었지만 '조혜련 아들'이라는 책임감에 꾹 참았다"며 "당시 아들이 너무 힘들다면서 제 앞에서 울었고 그래서 학교도 자퇴했다"고 말했다. 그러면서 조혜련은 "18살에 최종 학력이 초등학교인 아들을 봐도 뭐라고 할 수 없었다"고 솔직하게 말했다.이후 우주는 게임이라는 적성을 찾았고, 19살에 중학교와 고등학교를 검정고시로 합격한 후 대학교에 입학해 많은 축하를 받았다.앞서 우주 군은 사춘기 시절 TV조선 예능 '엄마가 뭐길래'에 출연했다가 대중들에게 좋지 않은 시선을 받았다. 이후 조혜련과 많은 대화의 시간을 가지면서 자연스레 사이가 좋아졌다.한편 1970년생으로 올해 만 55세인 조혜련은 1998년 음반 엔지니어와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2012년 이혼했다. 이후 약 2년 뒤 2살 연하의 비연예인 사업가와 2014년 재혼했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr