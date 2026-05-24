가수 은지원과 나영석 PD가 각각 공식석상에서 모습을 보이고 있다. / 사진=텐아시아 DB

사진=KBS2 '살림남2'

가수 은지원이 과거 '1박 2일' 예능을 함께했던 나영석 PD에게 일침을 가했다.지난 23일 방송된 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남2')에서는 트로트 가수 박서진이 가족들과 강원도로 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.이날 박서진은 '박피디'라고 적힌 티셔츠를 입고 등장해 직접 연출과 진행을 맡으며 예능 욕심을 보였다.박서진은 "지난주에 자기반성을 했다. 텐션도 낮고 저의 자리를 노리는 분들도 많더라"며 "연출도 하고 출연도 하면 분량이 두 배"라고 말했다.박서진은 롤모델로 나영석 PD를 언급했다. 그는 "'1박 2일' 보면 나영석 피디님이 출연진 못지않게 역할을 많이 하지 않냐"며 추켜세웠다.그러자 이를 듣던 은지원은 "예전에는 PD였지만 요즘은 꼴 보기 싫어졌다. 본인이 더 많이 나온다"고 저격했다.이어 은지원은 박서진이 PD 역할에 과몰입한 채 신난 모습을 보자 "뭔가 데자뷔 같다. 우리는 현장에서 엄청 짜증 났는데 나영석은 늘 즐거웠다"고 덧붙여 웃음을 더했다. 이를 들은 배우 이요원도 "진짜로 화내는 게 TV에 다 보였다"고 거들었다.한편 은지원은 2007년 KBS2 '1박 2일'을 통해 나영석 PD와 오랜 시간 호흡을 맞춘 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr