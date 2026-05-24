사진 = MBC '전지적 참견 시점' 캡처

사진 = MBC '전지적 참견 시점' 캡처

우주소녀 다영과 애프터스쿨 출신 배우 이주연의 극과극 라이프가 시청자들의 눈을 사로잡았다.MBC '전지적 참견 시점'이 하루를 25시간처럼 쪼개 쓰는 '허슬 라이프' 다영과 엉뚱한 '허술 라이프' 이주연의 극과 극 일상으로 안방극장에 다채로운 재미를 선사했다. 이에 미디어 소비 환경 변화를 반영한 채널 경쟁력 핵심지표인 2054 시청률이 2%를 기록, 이날 방송된 모든 예능 프로그램 중 1위를 차지했다. (닐슨코리아 제공)지난 23일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 우주소녀 막내에서 솔로 '핫걸'로 돌아온 가수 다영의 '독기 MAX' 일상이 최초 공개됐다. "연락이 오지 않는 새벽 시간이 오롯이 나에게 집중할 수 있는 시간이라 일찍 기상한다"고 밝힌 다영은 새벽 5시부터 동기부여 영상으로 잠을 깨고 영어 공부에 몰두했다. 건강식으로 아침을 챙겨 먹은 뒤엔 솔로 활동 관련 업무부터 운동까지 쉴 틈 없는 일정을 이어갔다. 매니저가 하루를 분 단위로 쪼개 쓰는 '허슬 라이프' 다영을 제보한 이유였다. 이에 원조 갓생 참견인 송은이조차 "이 정도는 해야 갓생"이라고 감탄했다.솔로 데뷔 과정은 영화보다 더 영화 같았다. 다영은 오래전부터 솔로 활동을 꿈꿨지만 소속사의 동의를 얻지 못해 예능 활동에 집중했다. 하지만 그 와중에도 영어 공부와 곡 작업을 멈추지 않고 기회를 엿봤다. 이후 소속사엔 고향 제주도 휴가라 말한 뒤 미국 LA에서 사비로 음악 작업을 진행했다고. 솔로 데뷔 14일 만에 음악방송 1위에 등극한 데 이어 뮤직비디오 촬영 당시 우연히 터진 불꽃놀이, 브란젤리나의 딸 샤일로 졸리의 댄서 참여, 음악방송 제작진들의 지원사격 등 '온 우주가 도운' 솔로 활동 비하인드는 놀라움을 안겼다. 여기에 아버지가 진 빚으로 인해 경제적으로 힘들었던 가정사까지 고백, 꿈과 가족을 지키기 위해 독기로 달려온 시간을 되짚으며 뭉클함을 안겼다.다영은 요즘 가수들의 필수 활동인 챌린지도 남다른 열정으로 임했다. 이번 활동에서 약 200개의 챌린지를 소화했다는 그녀는 BTS 제이홉과의 화제의 챌린지가 PT선생님을 통해 직접 연락해 탄생했다는 비화도 공개했다. 타 아티스트의 안무를 정확하게 소화하고 싶어 챌린지 안무 레슨까지 받는다는 다영은 라이즈의 고난도 안무도 독하게 반복하며 익혀 SM엔터테인먼트를 직접 찾아가 챌린지 맞교환도 성사시켰다. 그렇게 치열한 일정을 마치고 드디어 귀가하는 줄 알았던 다영은 헬스장으로 향해 두 시간 동안 천국의 계단을 타며 끝까지 빈틈없는 ‘갓생’을 완성했다.지난 '전지적 참견 시점 출연 이후 호감도가 급상승했다는 이주연은 한층 업그레이드된 '엉뚱 주팔이' 일상 2탄을 펼쳐냈다. 친언니를 대신해 조카 등원 미션을 맡았지만 아침을 챙겨야 하는 조카보다 더 많이 밥을 먹더니 다소 과격한 세안과 ‘똥손’으로 머리 묶어주기 등 '허당 이모'의 모습을 보였다. 집으로 돌아온 뒤에도 컵라면을 부숴 먹고 제품 아이스팩으로 부기를 관리하는 등 여전한 '허술 라이프'로 폭소를 터뜨렸다.이주연은 가정의 달을 맞아 부모님과 매니저를 초대, 미역국과 김밥 만들기에 도전했다. 간장인 줄 알고 초밥용 식초를 넣고 계량 없이 없는 감으로 요리하며 멘붕에 빠지기도 했지만 우여곡절 끝 음식을 차려냈다. 이 자리에선 지난 출연 이후 이주연 못지않은 화제의 주인공이 된 아버지의 거침없는 입담도 이어졌다. 이주연이 어릴 때 정리정돈을 하지 않아 '똥파리'라고 불렀고 그 별명이 점차 '주팔이'로 진화했다고 밝혀 또 한 번 웃음 치트키 역할을 톡톡히 한 것. 그러면서도 늘 이주연에 대한 반응을 찾아보는 등 유쾌하면서도 훈훈한 가족애를 뽐냈다.이주연의 허술하지만 따뜻한 마음씨는 기부 플리마켓으로 이어졌다. 수익금을 전액 기부하기로 결정하고 명품 가방부터 애착 소파까지 내놓는 등 집안에 가득 쌓인 물건을 정리해 맥시멀리스트 탈출에 나선 것. 행사 당일 비가 내렸지만 현장은 지인들과 손님들로 활기를 띠었다. 특히 이주연의 전화 한 통에 기꺼이 찾아온 전현무는 통 큰 구매로 기부천사로 등극했다. 그 결과 이주연은 약 220만 원의 수익금과 의류를 기부, 더욱 뜻깊은 플리마켓을 완료했다.한편 다음 주 방송에는 돌아온 '유미하우스'에서 농촌 생활을 오롯이 즐기는 이영자와 '김해 슈마허' 양상국의 일상이 공개된다. 이영자는 텃밭에 물을 주며 하루를 시작, 본격 농사 모드에 돌입해 직접 재배한 채소와 제철 꽃게를 곁들인 제철 자연주의 한 상을 선보인다. 이어 양상국은 국내 최대 규모 레이싱 대회 N1 클래스 데뷔전에 출전, 컨디션 난조와 충돌 사고 속에서도 질주 본능을 발휘한다. 대회 후에는 30년 지기 김해 친구들과 만나 찐 사투리와 학창 시절 추억을 소환하며 유쾌한 웃음을 더할 전망이다.'전지적 참견 시점'은 매주 토요일 밤 11시 10분 MBC에서 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr