텐아시아 DB

JTBC '톡파원 25시'

신현준이 남미에서의 뜨거운 인기를 자랑한다.오는 25일 방송되는 JTBC '톡파원 25시'에서는 태국 깐짜나부리, 네덜란드 봄나들이 랜선 여행과 '세계 속 한국인 탐구생활' 뉴욕 편이 공개된다. 오는 방송에는 영화 '현상수배'로 돌아온 배우 신현준이 함께한다.이날 스튜디오에는 원조 이국적 미남 배우 신현준이 출연해 반가운 근황을 전한다. 그는 최근 남미에서 다시 불고 있는 드라마 '천국의 계단' 열풍을 언급하며 "믿기 힘드시겠지만, 사실 제가 '남미의 남자'다"라고 말해 스튜디오를 술렁이게 한다. 극 중 '태화 오빠'로 큰 사랑을 받았던 그는 "남미 거리에 나가면 다섯 걸음 이상 걷기 힘들다", "나를 보자마자 오열하는 팬도 있었다"고 회상했다.첫 번째 영상에서는 태국의 숨은 명소 깐짜나부리 랜선 여행이 펼쳐진다. 먼저 톡파원은 비극적인 역사의 산물인 죽음의 철도를 찾는다. 이곳은 제2차 세계대전 당시 일본이 군수 물자 수송을 위해 만든 철도다. 많은 희생자가 발생했던 탐끄라새 역 철도를 직접 걸으며 아름다운 풍경 뒤에 숨겨진 아픈 역사를 살펴본다.이어 구조된 코끼리들이 생활하는 '엘리펀트 헤이븐'을 방문해 특별한 교감 체험도 한다. 톡파원은 먹이 주기부터 머드 샤워까지 함께하며 여섯 마리의 코끼리 돌봄이로 변신하며 코끼리들의 귀여운 매력에 흠뻑 빠졌다는 후문이다.태국 깐짜나부리의 이색 풍경과 신현준의 유쾌한 입담은 오는 25일 저녁 8시 50분, JTBC '톡파원 25시'에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr