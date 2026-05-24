방송인 김준호가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'끝까지 간다! 독박투어' 티저 영상이 공개됐다. / 사진제공=채널S, E채널

개그맨 김준호가 '끝까지 간다! 독박투어'에서 제작진을 향해 불만을 표출한다.다음 달 6일 방송되는 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어'는 개그맨 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 게임을 진행해 출연자 사비로 모든 비용을 결제하는 리얼리티 여행 예능 프로그램이다.첫 방송을 앞두고 티저 영상이 공개된 가운데, 독박즈는 낭떠러지를 연상케 하는 절벽 앞에 모여 있어 눈길을 끈다. 영상에서 제작진은 독박즈에게 카메라 고정용 스트랩을 하나씩 전달하고 "손목에 잘 걸어 달라"고 당부한다.장동민은 "손목에 왜? 아예 (카메라를) 손에서 놓지도 못하게 하려고?"라고 반응한다. 또 유세윤은 "우리가 촬영 중간에 카메라를 내려놓으니까 그런가 봐"라면서 실소를 터뜨린다. 이후 산 정상에 오른 독박즈들은 "여긴 안전 장비를 하고 와야 하는 곳인가 봐", "아…, 이래서 카메라를 손목에 채웠구나"라며 공포에 떤다. 급기야 김준호는 "욕 나온다, 욕 나와"라며 불만을 표출한다.그럼에도 제작진은 "카메라를 손목에 잘 걸어 달라"고 말한다. 이에 장동민은 "카메라는 떨어질까 봐 줄 달고, 우리 몸에는 줄 안 달고?"라며 언성을 높인다. 반면 유세윤은 "이렇게 손목에 (카메라 고정용) 스트랩 채워야 우리 떨어져서 죽는 거 찍을 수 있으니까"라며 너스레를 떨어 웃음을 안긴다.'끝까지 간다! 독박투어'는 6월 6일 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr