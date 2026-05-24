의사 남편과 결혼식을 올린 박은영 셰프 / 사진=박은영 SNS

'냉장고를 부탁해'에 배우 신예은과 이준영이 출연한다. / 사진제공=JTBC

'냉장고를 부탁해'에서 박은영 셰프의 결혼식 현장 영상이 공개된다. 한편 박은영은 최근 의사 남편과 백년가약을 맺었다.24일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 배우 신예은과 이준영이 출연한다. 이날 방송에서는 얼마 전 5월의 신부가 된 박은영의 결혼식 현장 영상이 공개된다. 결혼식장을 찾은 하객들과 앙코르까지 이어졌던 최현석의 축가 무대까지 전부 공개될 예정이다.이어서 등장한 신예은과 이준영은 평소 요리에 관심이 많아 '냉장고를 부탁해'의 팬이라고 밝힌다. 특히 신예은은 "나는 요리할 때 과정은 안 좋을지라도 결과가 좋은 편"이라며 김풍과 요리 스타일이 비슷하다고 고백해 웃음을 안긴다.악역 캐릭터로 강렬한 인상을 남겼던 신예은과 이준영은 즉석에서 명품 악역 연기를 선보이기도 한다. 신예은은 본인의 팬이라고 밝힌 권성준을 향해 '더 글로리'의 명대사를 재연해 눈길을 끈다. 또 신예은은 지난해 부산국제영화제에서 보여줬던 애교를 선보이며 훈훈한 분위기를 조성한다.'냉장고를 부탁해'는 이날 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr