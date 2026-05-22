가수 김의영 / 사진=텐아시아 DB

가수 김의영이 같이 놀이공원 나들이 가고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 14일부터 20일까지 '같이 놀이공원 나들이 가고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 김의영이다. 지난 14일 김의영은 SNS에 사진을 게재했다. 김의영은 한 손에 마이크를 든 채 카메라를 응시하면서도 또렷한 분위기로 시선을 사로잡았다. 특히 상반신을 중심으로 담긴 이미지와 함께 FF 차트 소개 문구가 배치되며 그의 높은 인기를 실감케 했다. 깔끔한 스타일링과 차분한 눈빛 역시 팬들의 관심을 모았다.2위에는 가수 김다현이 이름을 올렸다. 김다현은 오는 22일부터 24일까지 3일간 단양읍 상상의 거리와 수변특설무대, 소백산 일원에서 개최되는 ‘제42회 단양 소백산철쭉제’에 참석할 예정이다. 또한 김다현은 최근 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 공개된 사진 속 김다현은 아늑한 공간을 배경으로 카메라를 바라보며 다양한 표정과 포즈를 선보였다.3위는 가수 금잔디가 차지했다. 금잔디는 지난달 3일 낮 12시 각종 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 '아무런 말도 하지마'를 발매했다. '아무런 말도 하지마'는 사랑하는 사람을 떠나보내는 순간, 구구절절한 말 대신 담담하게 이별을 받아들이는 감정이 담긴 곡이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '같이 여름 휴가 계획 짜고 싶은 여자 가수는?', '같이 여름 휴가 계획 짜고 싶은 남자 가수는?', '같이 여름 휴가 계획 짜고 싶은 여자 트로트 가수는?', '같이 여름 휴가 계획 짜고 싶은 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr