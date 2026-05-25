연우가 '무쇠소녀단 시즌3'에 합류한다./사진=텐아시아DB

연우가 '무쇠소녀단 시즌3'에 합류한다./사진제공=9아토엔터테인먼트

걸그룹 모모랜드 출신 배우 연우가 '무쇠소녀단 시즌3'에 합류한다. 2016년 데뷔 후 첫 고정 예능 도전이다.'무쇠소녀단'은 스포츠와 극한의 도전 과정을 담아낸 예능으로, 시즌마다 출연진의 성장 서사와 팀워크로 화제를 모았다. 지난 시즌에서는 철인 3종 경기와 복싱에 도전하며 시청자들의 관심을 끌었다.tvN '무쇠소녀단 시즌3'는 쇼트트랙에 도전한다. 연우는 설인아, 금새록, 한지현과 함께 호흡을 맞추며 새로운 도전에 나선다. 연우는 "평소에 관심이 많던 '무쇠소녀단'에 함께하게 되어 너무 기쁘다"며 "많이 부족하지만, 열심히 훈련해서 좋은 모습 보여드리겠다. 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.'무쇠소녀단 시즌3'는 하반기 방송 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr